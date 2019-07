BÚRKY ODŠTARTOVALI: Hrozia intenzívne lejaky so silným vetrom

Výstraha platí pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj od 12.00 h.

Bratislava 31. júla (TASR) - Silné búrky hrozia počas štvrtka (1. 8.) vo veľkej časti Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa, o čom informuje na svojej webovej stránke.



Zrážky môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Výstraha platí pre Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj od 12.00 h. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť od 20 do 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu," spresnili meteorológovia.



Výstraha platí do 22.00 h.