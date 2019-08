Búrky skomplikovali železničnú dopravu, vlaky naďalej meškajú

Najviac problémov na trati spôsobili spadnuté stromy, a to najmä v úseku Veľké Leváre - Malacky, vlak z Prahy do Bratislavy preto meškal 119 minút.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Železničná doprava na Slovensku je po stredajších (7. 8.) a nočných búrkach obnovená. Niektoré spoje ale naďalej meškajú. Pre TASR to povedal hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Meškanie na tratiach smer Štúrovo a Kúty - štátna hranica je okolo 30 až 80 minút.



"Aktuálne je už sprejazdnené celé Slovensko, avšak z dôvodu nočného prerušenia dopravy kvôli poveternostným vplyvom sú problematickými jednokoľajné trate a taktiež vznikajú problémy v obratoch vlakových súprav a so zabezpečením personálu do vlakov," vysvetlil.



Najviac problémov na trati spôsobili spadnuté stromy, a to najmä v úseku Veľké Leváre - Malacky, vlak z Prahy do Bratislavy preto meškal 119 minút. Problémy spôsobili stromy či konáre aj v úsekoch Zbojská - Pohronská Polhora, Sekule - Veľké Leváre, Nová Baňa - Hronský Beňadik či Topoľčany - Ludanice a ďalšie.



Najväčšie meškanie mali vlaky v úseku Sekule - Kúty-štátna hranica, a to až do 319 minút. Doprava bola po búrke prerušená aj medzi Ivankou pri Nitre a Nitrou. Podľa slov hovorcu tiež zaznamenali výpadok napájania v stanici Bratislava.



Trolejové vedenie sa vplyvom počasia poškodilo medzi stanicou Bratislava - Vajnory a hlavnou bratislavskou stanicou, ale aj medzi Trnovcom nad Váhom a Tvrdošovcami. Vlaky podľa hovorcu odklonili.