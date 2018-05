Bývalí politici SDKÚ-DS zakladajú novú stranu Doprava

Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju.

Bratislava 27. mája (TASR) - Bývalí politici SDKÚ-DS zakladajú stranu Doprava. V jej prípravnom výbore je exposlanec NR SR za SDKÚ-DS, zakladateľ a bývalý šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej, prešovský krajský poslanec Marián Damankoš, bývalý primátor Lipian za SDKÚ-DS Eduard Vokál a Peter Kunkela, ktorý pôsobil v štátnej Technickej obnove a ochrane železníc. Informácie o formovaní novej strany TASR získala z webu ministerstva vnútra.



"Som presvedčený, že pre mňa osobne nastal čas posunúť sa ďalej a zasadiť sa o to, aby racionálne návrhy a odporúčania mali väčšiu šancu uplatniť sa v praxi," uviedol Matej v správe, ktorú zverejnil na svojom webe IDH. Dnešná politická reprezentácia podľa Mateja iba zriedkakedy počúva argumenty tretieho sektora. Preto sa rozhodol IDH opustiť a hľadať politickú platformu, ktorá by dokázala rozumné opatrenia presadiť do praxe.



"Táto úloha je však nezlučiteľná s mojím ďalším pôsobením v IDH, ktorý zostáva striktne nezávislou a apolitickou organizáciou. Preto jej rady opúšťam," doplnil Matej. Pripomenul, že IDH je združenie expertov, ktorého úlohou je prinášať odborné názory a riešenia bez akéhokoľvek priameho prepojenia na politické dianie na Slovensku.



Okrem Dopravy chce vzniknúť aj strana Právo a povinnosť. V jej prípravnom výbore sú Peter Tomeček z Trnavy, Tibor Pintér z Nitry a Mário Balázs z Beladíc.



Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 150 politických strán a hnutí. Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúcej, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje.



Pravidlá pre politické strany by sa mali meniť. SNS a Smer-SD predložili na júnovú schôdzu Národnej rady SR novelu zákona o politických stranách, ktorá prináša zmeny.