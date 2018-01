Bývalý šéf Matice slovenskej Jozef M. na súd neprišiel, je vážne chorý

Okresný súd ešte v roku 2016 rozhodol, že bývalý predseda Matice slovenskej Jozef M. porušil svoje povinnosti, keď v roku 2007 rozhodol o prevzatí dlhu Matičného fondu v celkovej výške 202.393,55 eur.

Bratislava 24. januára (TASR) – Okresný súd (OS) Bratislava III v stredu odročil hlavné pojednávanie v prípade bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa M. Obžalovaný sa ospravedlnil, na súd neprišiel zo zdravotných dôvodov.



„Jeho zdravotný stav je tak vážny, že mu neumožňuje účasť na pojednávaní," informoval sudca v úvode verejného zasadnutia z listu, ktorý na súd zaslal advokát obžalovaného. Jozef M. však naďalej trvá na svojej osobnej účasti na súde. „Aj vzhľadom na to, že obžalovaný chodil na všetky pojednávania poctivo, to odročujeme," skonštatoval sudca.



Prokurátorka však mala iný názor a navrhla do konania pribrať znalca z odboru zdravotníctva, ktorý by posúdil zdravotný stav obžalovaného. "Nakoľko sa už viackrát ospravedlnil aj v odvolacom konaní pred Krajským súdom v Bratislave. V prípade, že znalec skonštatuje, že zdravotný stav obžalovaného umožňuje jeho osobnú účasť na hlavnom pojednávaní, navrhujem ho predviesť príslušným Obvodným oddelením Policajného zboru," uviedla. Jej návrhom sa súd bude zaoberať.



Okresný súd (OS) Bratislava III v decembri 2016 rozhodol, že bývalý dlhoročný predseda Matice slovenskej (MS) Jozef M. porušil svoje povinnosti, keď v roku 2007 rozhodol o prevzatí dlhu Matičného fondu v celkovej výške 202.393,55 eur (6.097.308,20 Sk). Obžalovaného uznal vinným zo spáchania prečinu porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Expredsedovi MS vymeral prvostupňový súd jednoročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky.



Jozef. M. svoju vinu odmieta. Proti prvostupňovému rozhodnutiu súdu podal odvolanie, ktorému Krajský súd (KS) v Bratislave vyhovel v septembri minulého roka. Dôvodom bolo porušenie ustanovení Trestného zákona. Prípad sa tak vrátil späť na okresný súd.



OS Bratislava III vytýčil termín ďalšieho pojednávania na 11. mája tohto roka.