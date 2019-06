Z. Čaputová: Chcem byť prezidentkou všetkých

Nastupujúca hlava štátu chce byť aktívnou vo vnútornej politike v tom, že sa bude snažiť hľadať konštruktívne riešenia naprieč sektorom politických aktérov.

Bratislava 14. júna (TASR) – Nastávajúca hlava štátu Zuzana Čaputová sa bude snažiť byť prezidentkou všetkých občanov Slovenska. S vládou chce viesť konštruktívny dialóg a vo vnútornej politike byť aktívnou. V prípade menovania nových ústavných sudcov si počká, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov. Čaputová to uviedla v rozhovore pre TASR.



"Moja agenda bude vychádzať primárne z troch pilierov, na ktorých som mala postavenú kampaň - spravodlivosť pre všetkých, dôstojný život pre seniorov a oblasť ochrany životného prostredia," uviedla Čaputová v rozhovore pre TASR. Verí, že dala dokopy dobrý tím odborníkov na všetky spomínané oblasti, vrátane sociálnej. Výzvou bude podľa nej napríklad to, aby sa prijali dôležité zmeny týkajúce sa voľby generálneho prokurátora, a tiež zmeny týkajúce sa prokuratúry ako systému, "ktoré by prispeli k jej väčšej samostatnosti a transparentnosti".



Nastupujúca hlava štátu chce byť aktívnou vo vnútornej politike v tom, že sa bude snažiť hľadať konštruktívne riešenia naprieč sektorom politických aktérov. "Budem sa snažiť o konštruktívny dialóg s vládou. Zároveň si neplánujem zakrývať oči alebo ustúpiť zo svojich postojov. Budem o nich naďalej úprimne a otvorene komunikovať. Nebudem viesť osobné spory," vyhlásila Čaputová. Pri niektorých politických predstaviteľoch, ktorí popierajú historické fakty alebo univerzálne ľudské práva pre všetkých, priestor na spoluprácu nevidí. Zároveň si myslím, že ich úplná ignorancia a izolácia sa javí ako nefunkčná. "Preto musíme hľadať nové formy," skonštatovala.



Čaputová je za hodnotovo demokratické smerovanie Slovenska. "Sme súčasťou EÚ, ktorá je naším prirodzeným priestorom. Máme sa snažiť byť jeho aktívnou súčasťou a brať zaň zodpovednosť," vysvetlila. Rusko je podľa nej dôležitým svetovým hráčom a nemôže sa ignorovať, ale viesť s ním konštruktívny dialóg.



