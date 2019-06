Čaputová: Myslím si, že budúcnosť Slovenska je v jednotnej a silnej EÚ

Prezidentka s predsedom EK hovorila aj o situácii vo Vyšehradskej štvorke (V4). Vzťahy s krajinami V4 sú pre Slovensko podľa Čaputovej veľmi dôležité.

Brusel 25. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok povedala, že jej veľmi záleží na tom, aby Slovensko bolo sebavedomým, zodpovedným a konštruktívnym členom Európskej únie.



Prezidentka Čaputová v rámci svojej druhej oficiálnej cesty po nástupe do úradu navštívila v utorok Brusel. Na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom pripomenula slová zo svojho inauguračného prejavu, podľa ktorých EÚ vníma ako spoločný hodnotový priestor.



"Myslím si, že budúcnosť Slovenskej republiky je v jednotnej a silnej Európskej únii," povedala a dodala, že jej veľmi záleží na tom, aby Slovensko bolo "sebavedomým, zodpovedným a konštruktívnym členom" EÚ, k čomu podľa nej patrí aj spoluzodpovednosť za budúcnosť Únie.



Dnešné Slovensko prezidentka vníma ako výsledok úspešnej integrácie. Čaputová pripomenula svoje priority: spravodlivosť a vymožiteľnosť práva, environmentálne výzvy vrátane klimatických zmien a sociálnu spravodlivosť. "Myslím si, že tieto témy nie sú čisto národné, ale každá z nich má určité spoločné európske riešenia, na ktorých by sme mali spolupracovať," dodala.



Prezidentka podľa svojich slov takisto víta cieľ uhlíkovej neutrality, ku ktorému sa SR minulý týždeň prihlásila.



Prezidentka s predsedom EK hovorila aj o situácii vo Vyšehradskej štvorke (V4). Vzťahy s krajinami V4 sú pre Slovensko podľa Čaputovej veľmi dôležité. Prezidentka v tejto súvislosti vyjadrila želanie, aby "V4 prispievala k spoločným riešeniam a nebola vnímaná ako zdroj problémov".



Juncker Čaputovej zablahoželal k víťazstvu v marcových prezidentských voľbách. "Je to víťazstvo pre ňu osobne, ale aj pre Slovensko a celú Európu," povedal a dodal, že Slováci mali možnosť si vybrať medzi dvoma proeurópskymi kandidátmi.



Juncker pripomenul, že SR je členskou krajinou EÚ už 15 rokov. Slovensko podľa Junckera muselo uplatniť zložité reformy, výrazne pozmeniť svoju spoločnosť a ekonomiku a od svojho pristúpenia veľa získalo. V tejto súvislosti spomenul zvýšenie HDP na obyvateľa, ekonomický rast a úroveň nezamestnanosti.



"Tento úspech je okrem iného aj výsledkom príspevkov z európskych štrukturálnych fondov, ktoré Slovensko prijalo," uviedol Junker. Zároveň vyjadril hrdosť na pokrok, ktorý Slovensko urobilo, a pripomenul aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016, počas ktorého bolo prijaté Bratislavské vyhlásenie.



Juncker je podľa svojich slov taktiež "veľmi rád, že sídlo Európskeho orgánu práce bude v Bratislave".



"Dôležitým argumentom je tiež boj proti korupcii a práva pre všetkých", ktoré boli podľa jeho slov dôležité témy predvolebnej kampane Čaputovej.



Prezidentka v utorok v rámci svojej druhej zo série nástupných návštev absolvovala prijatie u belgického kráľa Filipa, navštívila Stálu delegáciu SR pri NATO a Stále zastúpenie SR pri EÚ a absolvovala rokovanie s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a podpredsedom EK Marošom Šefčovičom.





osobitný spravodajca TASR Erik Rédli