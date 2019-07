Čaputová neodobrila zákon, ktorý by sudcov v politike zbavoval funkcie

Pôvodný návrh zákona rozširuje dôvody, ktoré by znamenali zánik funkcie sudcu. Prezidentka Čaputová však vidí problém v spôsobe, akým k zániku funkcie dochádza.

Bratislava 10. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová nepodpísala v stredu novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá má okrem iného zbaviť sudcov funkcie v prípade ich kandidovania vo voľbách do Národnej rady SR alebo Európskeho parlamentu. Prezidentka so zámerom zákona súhlasí, prekáža jej technický nedostatok. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Rozhodnutie prezidentky uvádza ako dôvod nepodpísania zákona nedostatok, ktorý by podľa riaditeľa odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta SR Stanislava Gaňu spôsoboval nezhodu s ústavou.



Pôvodný návrh zákona rozširuje dôvody, ktoré by znamenali zánik funkcie sudcu. Prezidentka Čaputová však vidí problém v spôsobe, akým k zániku funkcie dochádza. Ústava SR totiž predpokladá jasný prejav vôle, ktorý je doručený prezidentovi. Doručením prezidentovi nastáva účinnosť vzdania sa funkcie súdu. Doručenie prezidentovi však v novele opozičného poslanca Alojza Baránika (SaS) absentuje, čím by v prípade podpísania zákona nastal nedostatok právnej úpravy, keď by sa nevedela určiť účinnosť zániku sudcovskej funkcie. Prezidentka tak žiada NR SR, aby sa do novely dostalo aj ustanovenie o doručení vzdania sa funkcie prezidentovi.