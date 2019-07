Čaputová: Nesmieme sa nechať rozdeľovať, pomáhajme rodinám

Vysvetľuje, že každý chce, aby sa jeho blízki mali dobre a žili v otvorenej a férovej spoločnosti.

Bratislava 19. júla (TASR) - Rodiny na Slovensku ohrozujú najmä zlé sociálne a ekonomické podmienky, nízke mzdy alebo rozdelenie rodín nevyhnutnou prácou rodičov v zahraničí. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v súvislosti so sobotňajšími (20. 7.) podujatiami Pride a Hrdí na rodinu. Zdôraznila potrebu ochrany rodín, ale aj zlepšenia práv LGBTI komunity.



"Rešpektujem právo oboch komunít uplatniť svoju slobodu prejavu. Považujem ale za potrebné nezostať ticho a rovnako naliehavo upozorniť na potrebu zlepšenia situácie práv ľudí hlásiacich sa k LGBTI komunite, ako aj na potrebu zlepšenia podmienok pre podporu a ochranu všetkých rodín na Slovensku," skonštatovala prezidentka.



Vysvetľuje, že každý chce, aby sa jeho blízki mali dobre a žili v otvorenej a férovej spoločnosti, "kde majú všetci rovnakú šancu na spokojný život bez ohľadu na ich národnosť, vieru, pohlavie, sexuálnu orientáciu či inú príslušnosť".



Čaputová chápe obavy ľudí o stav rodín a je za ich ochranu pred tým, čo ich ohrozuje. To podľa nej robia zlé sociálne a ekonomické podmienky, nízke mzdy či nevyhnutná práca rodičov v zahraničí. Doplnila, že chápe aj obavy v rovine hodnôt. "Chcem však povedať, pomáhajme rodinám a nebojme sa o ich hodnoty. Aj homosexuálne orientovaní ľudia majú matky a otcov, dedkov a babky - rodinu, na ktorej im záleží, rovnako ako nám všetkým," dodala.



Podľa svojich slov chápe aj obavy z inakosti, verí však, že láska k blížnym je to, čo dokáže spájať. "Nesmieme sa nechať rozdeľovať a polarizovať. Želám si, aby sme sa vedeli navzájom počúvať a našli pre druhého viac znášanlivosti a ohľaduplnosti," dodala s tým, že tak sa bude dať otvorene pozerať na riešenia problémov, ktoré Slovensko najviac trápia.



Na pochode Hrdí na rodinu ani na Dúhovom Pride sa prezidentka nezúčastní rovnako ako predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Rešpektujú práva komunít slobodne a pokojnou cestou prezentovať svoje názory. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) podporí pochod Hrdí na rodinu, práva komunít rešpektuje, hranicou je však pre neho adopcia detí homosexuálnymi pármi.