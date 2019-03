Čaputová: Očakávam, že posledné prieskumy naplnia mocných strachom

Ľudia sú podľa Čaputovej unavení z hádok politikov. Tvrdí, že jej stratégiou je úprimnosť a snaží sa komunikovať citlivé názory spôsobom, ktorý by nemal byť zraňujúci alebo ponižujúci.

Bratislava 1. marca (TASR) – Kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová očakáva, že posledné zverejnené čísla predvolebných prieskumov, kde obsadila prvé miesto so ziskom 44,8 a 52,9 percenta, naplnia mocných strachom. Do nasledujúcich dní si preto praje, aby bola kampaň pred prezidentskými voľbami vedená v korektnom duchu, ako doposiaľ. Uviedla to vo svojom piatkovom tlačovom vyhlásení.



"Vnímam snahy oponentov a niektorých politikov vytvoriť konflikt a odlákať pozornosť od toho, že ľudia sa už nemôžu pozerať na nespravodlivosť systému, ktorý spoluvytvorili. Nepristúpim na takúto kampaň," deklaruje Čaputová. Ľudia sú podľa jej slov unavení z hádok politikov. Tvrdí, že jej stratégiou je úprimnosť a snaží sa komunikovať citlivé názory spôsobom, ktorý by nemal byť zraňujúci alebo ponižujúci pre nositeľov opačného názoru.



"Chcem oslovovať aj konzervatívnych voličov, stretávam sa s obrovskou podporou aj od ľudí, ktorí sú veriaci. Chcem oslovovať všetkých, lebo nás všetkých spája frustrácia z arogancie mocných a nespravodlivosti," podotkla Čaputová s tým, že chce oslovovať rovnako Slovákov, ako aj Maďarov, Čechov či Rómov. "Všetkých, bez ohľadu na vieru alebo sexuálnu orientáciu," spresnila.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.