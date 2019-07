Z. Čaputová položila veniec pri pamätníku M. R. Štefánika v Paríži

Čaputová: Stredná Európa blokovala iných, preto nemá vrcholný post v EÚ

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová položila kyticu k soche generála Milana Rastislava Štefánika pri observatóriu v Meudone v Paríži v rámci dvojdňovej návštevy Francúzska vo štvrtok 25. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Čaputová zažila nový teplotný rekord v Paríži, hovorila o klimatickej zmene

Meudon 25. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok položila veniec k pamätníku Milana Rastislava Štefánika v areáli observatória v meste Meudon v metropolitnej oblasti Paríža. Štefánik v meudonskom observatóriu, ktoré sa nachádza iba niekoľko kilometrov na juhozápad od centra Paríža, pôsobil na začiatku 20. storočia ako astronóm.Čaputová vyzdvihla Štefánikov odkaz aj pri stredajšom (24.7.) stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Elyzejskom paláci. Ako uviedla, Štefánik, ktorý tragicky zahynul pred 100 rokmi, sa pričinil sa o historicky dobré vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom, pričom Francúzsko zohralo dôležitú rolu aj pri vzniku ČSR.vyhlásila Čaputová. Zdôraznila, že do Paríža prišla reprezentovať Slovensko ako krajinu, ktorá vo vysokej miere podporuje členstvo a integráciu v EÚ.Ako ešte začiatkom tohto roka informovalo slovenské ministerstvo kultúry, SR prispeje na rekonštrukciu observatória v Meudone sumou 350.000 eur.Región strednej Európy nemá svojho zástupcu na vrcholných postoch orgánov Európskej únie preto, lebo tieto krajiny pri rokovaniach v Európskej rade na prelome júna a júla blokovali iných kandidátov. Uviedla to vo štvrtok slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na záver dvojdňovej oficiálnej návštevy Francúzska.Čaputová tak reagovala na kritiku podpredsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Antona Hrnka, že na stredajšom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom mala vyjadriť nesúhlas s tým, že pri rozdeľovaní postovupozornila.Krajiny Vyšehradskej štvorky spoločne s Talianskom odmietli kandidatúru volebného lídra socialistov z májových volieb do Európskeho parlamentu Fransa Timmermansa na post predsedu Európskej komisie. K zhode na kandidatúre Timmermansa – tzv. špicenkandidáta druhej najsilnejšej strany po eurovoľbách – došlo medzi niektorými kľúčovými západoeurópskymi lídrami po tom, čo sa proti nominácii volebného lídra najsilnejších ľudovcov (EPP) Manfreda Webera angažoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vypadnutie Webera však ako svoj úspech hodnotilo napríklad aj Maďarsko.V súvislosti s migráciou zas mala Čaputová podľa Hrnka zdôrazniť, že Slovensko odmieta akceptovaťa ich prerozdeľovanie. Otázka migrácie podľa Čaputovej nebola predmetom jej stredajšej diskusie s Macronom.povedala.dodala. Ako uviedla v stredu pred rokovaním s Macronom, hovoriť mali napríklad hlbšej európskej integrácii a potrebe zavedenia ekonomických a sociálnych istôt naprieč EÚ.Hrnko údajne očakával aj to, že Čaputová bude v rozhovore s Macronom kritizovať zásahy bezpečnostných zložiek vo Francúzsku proti protestom tzv. žltých viest, keďže tému právneho štátu otvárala na návšteve Maďarska či Poľska.zdôraznila prezidentka.Stredajšie rokovanie s Macronom označila za zoznamovacie.skonštatovala slovenská prezidentka. Dodala, že o V4 mohla v Paríži hovoriť z iného pohľadu, než ho zvyčajne majú západoeurópski politici.Vo francúzskej metropole Paríž zaznamenali vo štvrtok nový teplotný rekord 41 stupňov Celzia. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá bola v ten istý deň v Paríži na oficiálnej návšteve Francúzska, hovorila v tejto súvislosti o klimatickej zmene.skonštatovala Čaputová.Vlna horúčav, ktorá zasiahla mnohé európske krajiny, prekonala 70-ročný teplotný rekord aj vo Francúzsku.Teplotu 41 stupňa Celzia zaznamenali v parížskej mestskej časti Montsouris. Doterajší parížsky rekord z júla 1947 mal hodnotu 40,4 stupňa Celzia.Teplotné rekordy namerali v stredu aj v Nemecku, Belgicku, Holandsku či Británii.