Čaputová: Poplatky za deti v škôlkach treba zvážiť a citlivo zhodnotiť

Ombudsmanka dostala podnety od rodičov, ktorí sú nespokojní s poplatkami.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Poplatky za deti v materských školách na základe trvalého pobytu treba zvážiť a veľmi citlivo zhodnotiť, aby nedošlo k diskriminácii. Povedala to prezidentka Zuzana Čaputová na brífingu po stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou.



Čaputová tvrdí, že je potrebné zvážiť oba aspekty poplatku za deti. „Na jednej strane nediskriminovanie detí a ich rodičov podľa trvalého bydliska, na druhej strane logický zámer motivovať osoby, aby mali trvalé pobyty v mestách a obciach, kde žijú, pretože sú na to naviazané príjmy samospráv,“ uviedla prezidentka.



Ombudsmanka dostala podnety od rodičov, ktorí sú nespokojní s poplatkami. „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR má odlišné stanovisko ako Generálna prokuratúra SR, je tam veľká rozporuplnosť, preto som sa rozhodla to preveriť. Momentálne to je v štádiu riešenia,“ povedala Patakyová.



Požiadala preto mestskú časť Bratislava-Petržalka, MŠVVaŠ SR a tiež Generálnu prokuratúru SR o stanovisko. Generálna prokuratúra v stanovisku pre Združenie miest a obcí tvrdí, že o diskrimináciu v tomto prípade nejde.



Téma rozdielnych poplatkov za škôlku podľa trvalého bydliska rezonovala v nedávnom období i prostredníctvom medializovaných prípadov z bratislavských mestských častí Petržalka a Staré Mesto. Poslanci najväčšej bratislavskej mestskej časti 25. júna rozhodli o tom, že rodičia bez trvalého pobytu v mestskej časti budú za škôlku platiť od novembra 2019 mesačne 100 eur, pre miestnych zostane poplatok v doterajšej výške 30 eur. Aj nerezidenti však môžu požiadať o 70-percentnú zľavu.



Podobnú úpravu vo svojom všeobecnom záväznom nariadení prijali aj poslanci Starého Mesta. Podľa ich rozhodnutia budú rodičia s trvalým pobytom v Starom Mesto dlhšom ako jeden rok platiť mesačne 45 eur, ostatní 90 eur. Rozhodnutia, ktoré vyvolali búrlivú diskusiu, vychádzajú z problému nedostatočných kapacít predškolských zariadení a snahy zabezpečiť prijatie čo najväčšieho počtu detí s trvalým pobytom v danej mestskej časti.