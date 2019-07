Čaputová s Orbánom vyzdvihli význam Vyšehradskej štvorky

Orbán a Čaputová sa zhodli v tom, že vyšehradská spolupráca je strategickou záležitosťou pre strednú Európu.

Budapešť 11. júla (TASR) - Význam spolupráce Vyšehradskej štvorky dnes v Budapešti vyzdvihli slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informovala agentúra MTI.



Premiér na schôdzke, ktorá sa konala po rokovaní s prezidentom Jánosom Áderom, ocenil, že jedna z prvých zahraničných ciest slovenskej hlavy štátu po nástupe do funkcie viedla práve do Maďarska. Orbán zdôraznil, že maďarsko-slovenské vzťahy sa od roku 2010 postupne zlepšujú a že tieto krajiny spolu dosiahli vynikajúce výsledky.



Orbán a Čaputová sa zhodli v tom, že vyšehradská spolupráca je strategickou záležitosťou pre strednú Európu, a to najmä v terajších časoch, keď sa v Európskej únii diskutuje o najdôležitejších otázkach budúcnosti svetadielu, citovala MTI Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho.