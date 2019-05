Čaputová sa stala Európskou osobnosťou roka

V kategórii Európsky podnikateľ roka najviac bodov od poroty získali Vincent Zimmer a Markus Kressler, ktorí zaviedli do praxe Kiron, čiže prístup utečencov k vyššiemu vzdelávaniu.

Bratislava/Brusel 7. mája (TASR) - Spravodajská televízia Euronews v utorok oznámila, že Zuzana Čaputová, nastávajúca prezidentka SR, sa stala Európskou osobnosťou roka. Budúcu hlavu štátu SR ocenili v rámci druhej edície "European Leadership Awards", ktorú v pondelok (6.5) hostila uvedená televízna stanica spolu s Európskym podnikateľským summitom (EBS).



Televízia Euronews na svojej internetovej stránke spresnila, že cenu Európska osobnosť roka sa udeľuje európskym lídrom za mimoriadne úspechy v oblasti politiky, obchodu a inovácií a týka sa mužov a žien, "ktorí formujú Európu".



Slávnostný ceremoniál oznámenia mien nominantov na ceny a ich víťazov z oblasti politiky, obchodu a inovácií sa konal v Bruseli v známom konferenčnom centre v Paláci Egmont.



Porota zostavená z piatich renomovaných osobností z rôznych oblastí, vrátane šéfredaktorky Euronews Gardenie Trezziniovej a predsedu platformy BusinessEurope Pierra Gattaza, vybrala najlepších Európanov pre rok 2019 v piatich rôznych kategóriách.



Európskou osobnosťou roka sa podľa poroty stala slovenská politička, právnička a aktivistka a od 15. júna 2019 prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ďalšími uchádzačmi o cenu boli 16-ročná švédska aktivistka a bojovníčka proti klimatickým zmenám Greta Thunbergová a bývalý francúzsky futbalista Lilian Thuram a veľvyslanec UNICEF, ktorý sa dlhodobo angažuje v boji proti rasizmu.



Európskym lídrom roka sa stal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý "predbehol" vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera z Francúzska a švédsku eurokomisárku pre obchod Ceciliu Malmströmovú.



V kategórii Európsky podnikateľ roka najviac bodov od poroty získali Vincent Zimmer a Markus Kressler, ktorí zaviedli do praxe Kiron, čiže prístup utečencov k vyššiemu vzdelávaniu. Ich súperom bol Fredrik Carling, riaditeľ švédskej spoločnosti Hövding, ktorá stojí za prvým airbagom na svete pre cyklistov, a český podnikateľ Oliver Dlouhý, zakladateľ cestovnej rezervácie Kiwi.com.



Najväčší úspech v kategórii Európska sociálna iniciatíva roka získala Saori Dubourgová, členka predstavenstva spoločnosti BASF SE, ktorá od júna 2013 do 1. apríla 2017 pôsobila ako prezidentka odboru výživy a zdravia v BASF SE.



Porota za Európskeho inovátora roka označila Yvana Bourgnona zo Švajčiarska, ktorý je zakladateľom spoločnosti The Sea Cleaners (Čistič morí).



