ČAPUTOVÁ: Vojenské nákupy musia byť transparentné, zatiaľ mám otázniky

Bratislava 9. júla (TASR) - Vojenské nákupy musia spĺňať prísne kritériá transparentnosti obstarávania, pretože ide o verejné zdroje a ľudia by nemali mať pochybnosti o tom, či sú vynakladané hospodárne. Po stretnutí s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. "Z toho, čo dnes o tom viem, mám o tom legitímne otázniky a na ďalších stretnutiach sa o tom budeme rozprávať," dodala.



Prezidentka si podľa svojich slov zatiaľ zisťuje viac informácií. "Samozrejme, registrujem otázniky nad týmito nákupmi a aj sme o tom na tomto osobnom stretnutí hovorili - o nárokoch na transparentnosť a dôveryhodnosť pri obstarávaní," vysvetlila. Na stretnutí tiež podľa svojich slov zdôraznila, že by mali všetky plánované nákupy zodpovedať záväzkom Slovenska vo vzťahu k NATO. Potešilo ju tiež, že plánované sú aj investície do osobného vybavenia vojakov, nielen ťažkej techniky.



Ďalšou témou, o ktorej chce ešte prezidentka hovoriť, je bezpečnostná stratégia. Utorkové stretnutie s ministrom obrany bolo však podľa Čaputovej len úvodné, zoznamovacie. "Je to druhý minister, s ktorým som sa stretla, po ministrovi zahraničných vecí minulý týždeň," priblížila. Podľa svojich slov plánuje byť s armádou v častom kontakte, pretože ju považuje za dôležitú zložku verejnej moci.



Gajdoš po stretnutí s prezidentkou zdôraznil, že všetky nákupy sú realizované v súlade s dlhodobým plánom a musia byť schválené aj vládou SR. S prezidentkou chce podľa svojich slov komunikovať aj naďalej. "Máme nastavené pravidelné stretnutia, podobne, ako som mal s bývalým prezidentom Kiskom. Pokiaľ budú nejaké nové projekty a bude požiadavka z prezidentskej kancelárie, som pripravený kedykoľvek informovať pani prezidentku," dodal.