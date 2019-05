Čaputová:Ak sudcov ÚS zvolia počas mandátu Kisku, mal by ich vymenovať

Poslanci majú voliť kandidátov na ústavných sudcov 21. mája, a to už tretíkrát.

Bratislava 14. mája (TASR) – Ak dôjde k navoleniu ďalších nových sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR ešte počas výkonu mandátu prezidenta SR Andreja Kisku, vymenovať do funkcie by ich mal ešte on. V utorok to vyhlásila nastávajúca prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôvodňuje to tým, že k uprázdneniu mandátov sudcov ÚS došlo počas jeho funkčného obdobia.



Poslanci majú voliť kandidátov na ústavných sudcov 21. mája, a to už tretíkrát. V prvej voľbe nezvolili nikoho, v druhej ôsmich kandidátov. Prezident Kiska z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum ÚS. Na ÚS sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.



Koalícia, od ktorej výsledok voľby závisí, zatiaľ nepovedala, ktoré mená z 24 kandidátov podporí. Hľadá dohodu. Zhoduje sa na tom, že chce zvoliť čo najviac kandidátov. Viacerí predstavitelia koalície hovorili, že by chceli zvoliť desať chýbajúcich kandidátov. Dohodu hľadá aj opozícia.