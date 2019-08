ČAPUTOVÁ:OVPLYVŇOVANIE ORGÁNOV ČINNÝCH V TRESTOM KONANÍ JE NEPRÍPUSTNÉ

Správu aktualizujeme.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Je neprípustné a nebezpečné, ak orgány činné v trestnom konaní ovplyvňovali ľudia v pozadí. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla po stredajšom stretnutí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) v reakcii na medializované informácie. "Je to výmech spravodlivosti. Tieto spôsoby musia odísť do minulosti," dodala.