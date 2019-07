Výdavky zdravotných poisťovní dosiahli vlani viac ako 5 miliárd eur

Príjmy poisťovní za uplynulé obdobie dosiahli viac ako 5,2 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8,18 percenta.

Bratislava 3. júla (TASR) – Celkové výdavky zdravotných poisťovní (ZP) dosiahli minulý rok viac ako 5 miliárd eur. Najvyšší podiel (90,63 percenta) predstavovali výdavky na zdravotnú starostlivosť. Uvádza sa to v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2018, ktorý v stredu zobrala vláda SR na vedomie.



Výdavky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť presiahli 4,53 miliardy eur. Oproti roku 2017 to bol nárast o 214,6 milióna eur. Najvyšší percentuálny nárast výdavkov na zdravotnú starostlivosť zaznamenali výdavky na poskytnutú zdravotnú starostlivosť cudzincom, bezdomovcom a poistencom Európskej únie (EÚ), a to o 19,87 percenta a v špecializovanej nemocničnej starostlivosti v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti o 11,82 percenta. Príjmy poisťovní za uplynulé obdobie dosiahli viac ako 5,2 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8,18 percenta.



Najvyšší trhový podiel si zachovala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) so 63,72 percenta, druhá bola zdravotná poisťovňa Dôvera s trhovým podielom 28,25 percenta a najnižší podiel mala Union ZP s 8,04 percenta.



Verejne zdravotne poistených vo všetkých ZP k 31. decembru 2018 bolo 5.151.773 poistencov, čo bolo o 758 poistencov viac ako v roku 2017.



K 31. decembru 2018 udávali ZP výber poistného v sume viac ako 3,64 miliardy eur.



Medziročné zvýšenie výberu poistného evidovali všetky ZP - VšZP o 8,16 percenta, ZP Dôvera o 13,27 percenta a Union ZP o 18,13 percenta. Úspešnosť výberu poistného bola podľa poisťovní viac ako 97,41 percenta, čo oproti roku 2017 znamená pokles. Percentuálne najvyššiu úspešnosť výberu poistného vykázala VšZP, a to 98,40 percenta.



Preplatky z ročného zúčtovania platiteľov poistného okrem štátu predstavovali 130,2 milióna eur, čo je o 43,7 milióna eur menej ako v roku 2016. Nedoplatky boli vo výške 59,4 milióna eur, čo je o 27,4 milióna eur menej ako v roku 2016.