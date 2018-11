Centrum právnej pomoci zefektívni svoje fungovanie

Centrum v koncepcii uvádza, že bojuje s viacerými problémami.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Centrum právnej pomoci v najbližších rokoch zefektívni svoje fungovanie aj svoju komunikáciu s verejnosťou. Použiť chce na to najmä eurofondy. Vyplýva to z návrhu koncepcie činnosti centra, ktorý v utorok schválila vláda. Podľa centra však bude zároveň potrebné upraviť legislatívu a prehodnotiť odmeňovanie jeho zamestnancov.



Centrum v koncepcii uvádza, že bojuje s viacerými problémami. Ide napríklad o personálnu poddimenzovanosť, nedostatočné odmeňovanie zamestnancov, nízky stupeň informatizácie, alebo nejednotné metodické postupy a nástroje. Tieto problémy sa podľa centra v roku 2017 zásadne prehĺbili, keďže im v súvislosti so zavedením takzvaného osobného bankrotu pribudla agenda.



Ešte v roku 2018 chce preto dobudovať tri nové kancelárie, ktoré odbremenia už existujúce pracoviská a zvýšia dostupnosť služieb. Zároveň sa chce tento rok dohodnúť s tretími stranami na elektronickej komunikácii. Do roku 2019 tiež centrum plánuje spracovať jednotnú metodiku práce a zaviesť do prace štandardy poskytovaných služieb. Okrem toho sa má vytvoriť systém vzdelávania zamestnancov.



Novinkou má byť aj zriadenie call centra s využitím nového informačného systému do roku 2019 a redizajn webovej stránky do roku 2020. Uskutočniť sa má tiež mediálna kampaň v elektronických a printových médiách, zvýšiť povedomie o centre majú aj dni otvorených dverí v nových kanceláriách.



Ako však centrum upozorňuje, na zlepšenie jeho služieb sú potrebné aj kroky, ktoré nie sú v jeho kompetencii. Navrhuje napríklad zvýšiť výšku príjmovej hranice, ktorá je podmienkou pre poskytovanie služieb. Tá je súčasnosti 319,17 eura. "Existuje totiž veľká skupina obyvateľstva, ktorej príjem je menší ako minimálna mzda, ale zároveň vyšší ako suma životného minima. Pre túto skupinu sú komerčné právne služby nedostupné, výškou sumy životného minima sú však vylúčení aj z poskytovania právnej pomoci prostredníctvom centra," vysvetľuje.



Ďalšou užitočnou zmenou by podľa centra bolo, aby jeho právnici mohli prednostne zastupovať klienta pred súdom. Uvádza, že by to bolo ekonomickejšie, praktickejšie a ak by sa v určitom pomere prax v centre započítavala do praxe advokátskeho koncipienta, motivovalo by to zamestnancov. Možné legislatívne úpravy chce centrum predstaviť svojmu zriaďovateľovi Ministerstvu spravodlivosti SR.