Červený kríž funguje ako pošta, reštaurácia, škola aj ubytovňa

Bratislava 31. januára (TASR) – Slovenský Červený kríž (SČK) má dnes 56.000 členov a približne 6000 až 10.000 dobrovoľníkov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii venovanej 100. výročiu pôsobenia Červeného kríža na území Slovenska to povedal prezident SČK Viliam Dobiáš.



SČK podľa Dobiáša prevádzkuje zariadenia pre seniorov a hendikepovaných, venuje sa matkám s deťmi aj ľuďom bez domova. Od roku 2017 je SČK zapojený do potravinovej pomoci, poskytuje sociálne slabším potravinové a hygienické balíčky.



Organizácia ročne vyškolí okolo 1500 až 2000 opatrovateliek. "SČK tiež má, zatiaľ ako jediná organizácia, akreditáciu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na kurz starostlivosti o deti pre zamestnancov jaslí a materských škôlok," hovorí Dobiáš.



SČK oceňuje darcov krvi a snaží sa oslovovať najmä mladých ľudí rôznymi kampaňami, aby išli darovať krv. Členovia humanitárnych jednotiek SČK pomáhajú zmierňovať následky mimoriadnych udalostí a Pátracia služba SČK pomáha spájať rozdelené rodiny a objasňovať osudy nezvestných ľudí.



Dôležitou aktivitou SČK sú kurzy laickej prvej pomoci, ktoré podľa Viliama Dobiáša ročne vyškolia okolo 30.000 ľudí. Od roku 2008 už SČK nie je jediným akreditovaným školiteľom prvej pomoci, Dobiáš však upozorňuje, že kvalita kurzov v rôznych organizáciách sa líši. "Stáva sa, že študentov v prvom ročníku medicíny učím podávať prvú pomoc," konštatuje.



To, že stále je potrebná osveta o správnom vyučovaní prvej pomoci, ukázal aj projekt cestných kontrol v júni 2018. Policajti v ňom zastavili 2770 vodičov, ktorí mali podávať figurínam prvú pomoc. "Správne ju poskytlo len 54 percent vodičov, 27 percent ju poskytnúť nevedelo a 18 percent vodičov odmietlo," hovorí prezident SČK. Podľa neho je smutné, že polovica národa nevie alebo nechce pomôcť iným. Prvá pomoc je pritom podľa neho jednoduchá. "No ľudia majú pocit, že keď je niečo jednoduché, tak to nemôže fungovať," myslí si Dobiáš.



Viceprezident SČK Radoslav Vengrin sa venuje osobitnej organizačnej zložke Červeného kríža Mládež SČK. Tá organizuje aktivity po celom Slovensku, sviečkové pochody ako prejav solidarity s ľuďmi trpiacimi HIV a AIDS, lokálne aktivity, v ktorých skupiny mladých navštevujú domovy seniorov či vzdelávajú o darcovstve krvi.



Napríklad Projekt Dorotka a jej priatelia sa sústredí na deti v materských školách. Učí ich, ako pomôcť, zavolať dospelého alebo záchranku.



"Deti prvá pomoc naozaj veľmi zaujíma," hovorí Richard Čanaky, ktorý viac ako päť rokov pôsobí ako dobrovoľník SČK v Nových Zámkoch a v Mládeži Červeného kríža. Malé deti podľa neho treba vyučovať o prvej pomoci hravou formou. Hovoria im, ako ošetriť krvácanie, zlomeninu či prečo si umývať zuby. "Jedna z prvých vecí, ktoré ich učíme, je, ako volať záchranku. Na aké číslo zavolať a čo majú operátorovi povedať," hovorí Čanaky. Malé deti sú podľa neho odvážne a ochotné pomôcť, len musia vedieť, čo majú robiť.