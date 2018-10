Česi a Slováci z Belgicka si pripomenuli 100 rokov svojej štátnosti

Slávnostný hudobný koncert k oslave českej a slovenskej storočnice sa konal v centre Bruselu v Kostole sv. Jakuba na Coudenbergu.

Brusel/Bratislava 16. októbra (TASR) - Česká a slovenská komunita žijúca v Belgicku si v pondelok večer v Bruseli pripomenula 100. výročie vzniku Československa. Podujatie s názvom Národy sebe pripravili krajanské platformy Inspiration Tcheque a Czech Fun Club.



Moderátorom podujatia bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, ktorý prítomným pripomenul, že pozvaní hostia z Českej republiky a zo Slovenska zasadili pred koncertom v arboréte v Tervurene na predmestí Bruselu "slovanskú lipu".



"Bol som prekvapený, keď mi zavolali, či nechcem zasadiť lipu," uviedol slovenský džezový spevák a skladateľ Peter Lipa. "Meno nepustí, tak som ponuku prijal," dodal spevák.



Priznal, že po prvý raz sa mu stalo, že na vystúpení medzi krajanmi nespieva, ale reční. Aj o tom, ako kultúra v Československu umožnila obchádzať politické bariéry bývalého režimu.



Ďalšími hosťami podujatia boli generál a bývalý predseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel, česká herečka Eva Holubová, ktorá priznala, že srdcom je stále "Čechoslovenka", či slovenská herečka a diplomatka Magda Vášáryová. Vo svojom vystúpení vyzvala Stredoeurópanov Čechov a Slovákov, aby nezabudli na to, že patria do Európy, a s odkazom na strácajúcu sa schopnosť mladej českej generácie rozumieť slovenčine upozornila, že "my Slováci vám Čechom budeme stále rozumieť".



Hudobnú zložku koncertu zabezpečili organizátori vlastnými silami. Divákom sa predstavili zbor Brusinky i orchester Czech Sinfonietta Brussels pod vedením dirigenta Radima Dvořáka, zamestnanca Európskej komisie.



Na koncerte vystúpili aj slovenský tenorista žijúci v Bruseli Peter Repka, česko-japonsko-taliansky súbor Trio Kyouwa, komorný zbor BrÚči a deti z Českej školy bez hraníc. Záverečný slávnostný chorál Te Deum svojím vystúpením spestrili americká lyrická sopranistka Diana Aivia a operný spevák Jörg Schnass.



