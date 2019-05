Česko-slovenskú novinársku cenu OSF získal článok Jána Kuciaka

V každej súťažnej kategórii nominovala nezávislá porota tri autorky či autorov s najlepšími prihlásenými prácami.

Praha 3. mája (TASR) - Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) vyhlásila vo štvrtok v Prahe Novinárske ceny za rok 2018. Zvláštnu Česko-slovenskú cenu verejnosti získal nedokončený text o talianskej mafii na Slovensku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka. O víťazoch informovala OSF na svojej webovej stránke i sociálnej sieti Facebook.



V každej súťažnej kategórii nominovala nezávislá porota tri autorky či autorov s najlepšími prihlásenými prácami. O víťazovi v kategórii Česko-slovenská cena verejnosti rozhodla verejnosť v online hlasovaní. Príspevok "Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky" získal v ankete 1594 z celkového počtu 3096 odoslaných hlasov. Hlasujúci si mohli vybrať medzi piatimi najlepšími príspevkami z Česka a ďalšími piatimi zo Slovenska.



Najlepšou reportážou v kategórii audiovizuálnej žurnalistiky sa stala séria o Jánovi Kuciakovi novinárov z relácie Reportéři ČT Českej televízie (ČT).



Práca Kuciaka podľa rady súťaže zmenila Slovensko a svet. "V oblasti korupcie a organizovaného zločinu bola kľúčová pre Slovensko a zároveň ohrozujúca pre odporcov slobody, otvorenosti a transparentnosti, ktorí sa rozhodli umlčať tento silný hlas pravdy," zdôvodnili členovia rady.



Správca Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský poukázal na to, že práca novinárov pri obrane demokracie a otváraní trinástych komnát spoločnosti má hlboký a trvalý zmysel. "Tohtoročné jubilejné pätnáste oceňovanie preto venujeme nielen odkazu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale úctu a vďaku vzdávame všetkým novinárom a novinárkam v ich odhodlaní pokračovať vo svojom náročnom poslaní. Myslíme si, že pamiatka Jána Kuciaka si zasluhuje trvalú spomienku. Aj preto práve dnes vyhlasujeme druhú grantovú výzvu Fondu pre investigatívnu žurnalistiku," zhrnul Orlovský.



Pražská pobočka OSF (Nadace Open Society Fund Praha) od roku 2010 organizuje v spolupráci s partnermi súťaž Novinárska cena, ktorá raz ročne verejne oceňuje kvalitné žurnalistické práce. Hodnotia sa konkrétne príspevky, ktoré autori a redakcia sami prihlasujú do jednotlivých kategórií.



Rady v oboch štátoch vyberali príspevky, ktoré mali za uplynulý rok najväčší spoločenský dosah, alebo zásadne prispeli k posilneniu práv občanov.