VIDEO: Československo –100 rokov,100 hitov: Od Bartošovej po Metalindu

Bratislava 30. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských. Od prvých priekopníkov Karla Hašlera a Gejzu Dusíka až po rozchod na konci roku 1992.



Iveta Bartošová a Lucie Bílá medzi rockermi

Iveta Bartošová (*1966) začala spievať ešte ako študentka strednej školy s amatérskou skupinou Dianthus. Dostala sa do finále speváckej súťaže Jihlava 1983, skončila štvrtá a to jej umožnilo venovať sa speváckej dráhe. Začala sa v roku 1983 vo dvojici s Petrom Sepešim. Vo februári 1984 nahrali skladby Knoflíky lásky, Červenám a Den kdy nejsem s ní. V roku 1985 nahrali prvú LP platňu, ktorá dostala názov Knoflíky lásky. Úspešnú spoluprácu skončila Petrova tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomrel v júli 1985. Iveta potom pokračovala so skupinou Balet Petra Hejduka aj Krokmi Petra Janečka. V roku 1987 vydala album I.B. Od roku 1987 spolupracovala s orchestrom Ladislava Štaidla. Za rok 1986 získala zlatého slávika v kategórii speváčok, za roky 1990 a 1991 si prvenstvo zopakovala. Vydala viac ako dve desiatky albumov a kompilácií. Zomrela tragicky (samovražda) 29. apríla 2014 vo veku 48 rokov. Na albume Blízko nás z roku 1988 je pesnička Dva roky prázdnin.



Dva roky prázdnin / Iveta Bartošová (Ladislav Štajdl, Zdeněk Borovec) 2:53







Lucie Bílá (*1966) začínala ako speváčka so skupinou Hélius, potom s formáciou Rock Automat. Od roku 1985 účinkovala so skupinou Maximum Petra Hanniga. S nimi aj vydala v roku 1986 svoju prvú LP platňu Lucie Bílá, z tejto platne aj prvý hit Neposlušné tenisky. Od 90. rokov je na sólovej dráhe. V roku 1992 vydala prvý sólový album Missariel. V tom istom roku si získala úspech aj účinkovaním v muzikáli Bedári. S úspechom potom účinkovala v ďalších muzikáloch Dracula (1994), Krysař (1996), Johanka z Arku (2000), Excalibur (2003) a Carmen (2008). Od polovice 90. rokov získala všetky ocenenia, ktoré ponúka česká hudobná scéna. V roku 1996 získala prvého českého Zlatého slávika, ten najnovší dvadsiaty je za rok 2017. V októbri 2007 vydala úspešný štúdiový album Woman, v novembri 2009 ďalšiu štúdiovku s názvom Bang! Bang! V roku 2008 vyšiel záznam koncertu na CD+DVD pod názvom Lucie Bílá/Lucerna. V novembri 2010 vyšiel album Bílé vánoce Lucie Bílé, v marci 2011 album Duety naBílo a v novembri 2011 pokračovanie Duety naBílo 2. V novembri 2012 vyšiel štúdiový album s názvom Modi, v októbri 2013 koncertné CD+DVD Bílé Vánoce v Opeře a vo februári 2014 nový album s názvom Recitál. V októbri 2014 vyšiel kompilačný trojalbum Diamond Collection. K životnému jubileu 50 rokov vyšiel v apríli 2016 nový album Hana aj kompilácia Velké hity pro slávnostní chvíle. V októbri 2017 vydala album Bílé Vánoce Lucie Bílé II.



Neposlušné tenisky / Lucie Bílá (Petr Hannig, Václav Hons) 3:20







Legendou českej hudobnej scény je skupina Pražský výběr. Skladateľ, aranžér, pianista, organista, spevák Michael Kocáb (*1954) bol v roku 1975 jedným zo zakladateľov. V prvom období skupiny dochádzalo k častým personálnym zmenám. V roku 1978 vydali prvú LP platňu Žízeň. Po vydaní tejto platne došlo k prerušeniu činnosti skupiny, ktorá pokračovala od roku 1980. V tom roku prišli do kapely dvaja výborní muzikanti Michal Pavlíček a Vilém Čok. V roku 1982 nahrali album Straka v hrsti. Vydaný však bol až o šesť rokov neskôr, pretože po koncerte v Hradci Králové v januári 1983 bola skupine zakázaná činnosť. Na koncertom pódiu sa objavili až v roku 1987. V roku 1988 vychádza ich ďalší album Výběr. Na začiatku roka 1989 začali natáčať film Pražákům těm je hej, ktorý bol dokumentom o histórii skupiny. Bol dokončený až po novembri 1989. Po nežnej revolúcii bol Kocáb poslancom federálneho parlamentu, predsedom parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk z Československa a jedným z hlavných iniciátorov odchodu ešte pred touto funkciou. 27. júna 1991 odišiel z Československa posledný sovietsky vojak, bol ním generálplukovník Eduard Vorobjov. K tejto udalosti usporiadal Pražský výběr sériu koncertov pod názvom Adieu C.A. (Zbohom sovietskej armáde). Na záverečnom koncerte bol Václav Havel, a ako hosť vystúpil Frank Zappa. Ich ďalšie albumy boli Běr (1997), Tango Ropotámo (1998) a Habaděj (2004). V roku 2007 vyšiel album Vymlácený rockový palice, ktorý vydal Michael Kocáb pod názvom Pražský výběr II. V závere roka 2007 vyšla kompilácia Best Of Michael Kocáb. Od januára 2009 do marca 2010 zastával vo vláde Českej republiky post ministra pre ľudské práva. V máji 2012 vyšiel v reedícii legendárny album Straka v hrsti a v marci 2013 aj ďalší známy album Běr. K životnému jubileu mu v júni 2014 vydal Supraphon v edícii Zlatá kolekce trojkompiláciu Povídali, že mu hráli, nazvanú podľa rovnomenného sólového albumu z roku 1988. V novembri 2016 vydal album Abstract. Skomponoval filmovú hudbu k viac ako 60 celovečerným či dokumentárnym a animovaným filmom.



Pražákům je hej / Pražský výběr (M. Kocáb, M. Pavlíček/F. Čech) 5:06







David Koller (*1960) bol v roku 1987 spoluzakladateľom skupiny Lucie. V nej hral na bicie, ale aj na gitare a spieval. V roku 1988 vydala Lucie debutový singel Pár fíglů a rok nato druhý singel Dotknu se ohně. V roku 1990 vydali prvý album Lucie, na ktorom boli hity Troubit na trumpety by se nám líbilo a Šrouby do hlavy. Rok nato vychádza druhý album In the Sky s veľkým hitom Černí andělé. V septembri 1994 vychádza tretí a najúspešnejší album Černý kočky mokrý žáby, na ktorom sú hity Sen a Amerika. Na svojom konte majú dvanásť albumov a kompilácií. Štyrikrát po sebe v rokoch 1999 až 2002 boli českým zlatým slávikom. Úspešná dráha končí rozchodom v závere roku 2005. V jubilejnom 20. ročníku cien Anděl českej akadémie populárnej hudby 23. februára 2011 získala Lucie ocenenie ako skupina a interpret dvadsaťročia a album Černý kočky, mokrý žáby je albumom dvadsaťročia. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 30. októbra 2013 premiéru muzikál Větší než malé množství lásky s pesničkami tejto kapely. V rovnakom čase sa do obchodov dostal špeciálny box s názvom Platinum Combo Box, ktorý obsahuje všetky radové albumy skupiny aj live dvojalbum koncertu z Lucerny. Na začiatku roka 2014 ohlásili návrat na koncertné pódiá a v máji 2014 odohrali česko-slovenské turné. V máji a júni 2016 odohrali štyri koncerty v Plzni, Brne, Prahe a Bratislave v rámci Lucie 30 rokov Turné 2016. V júli 2016 prišiel do kín filmový dokument pod názvom Lucie: Príbeh jednej kapely. V máji 2018 vydali nový singel Takhle tě mám rád, ktorý avizuje nový album a koncertné turné s názvom Evoluce. Z albumu In the Sky je známy song Černí andělé.



Černí andělé / Lucie (hudba a text: Lucie) 3:38







Skupina Kabát vznikla v českých Tepliciach v roku 1983. Jej zakladajúcimi členmi boli Milan Špalek a Tomáš Krulich. Neskôr sa ku Kabátu pridali Radek Hurčík, Josef Vojtek a v roku 1990 Ota Váňa. V tejto zostave hrajú dodnes. Je zaujímavé, že začínali ako trashmetalová skupina. Neskôr sa preorientovali na rock. Odpichom pre ich úspešnú dráhu bol rok 1991, keď vydali prvý album Má ji motorovou. Za roky 2003 a 2004 získali českého Zlatého slávika v kategórii skupiny. V máji 2007 reprezentovali Českú republiku na piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie so skladbou Malá dáma. Na svojom konte majú 11 štúdiových albumov, ten najnovší Do pekla/Do nebe vydali 22. mája 2015. K diskografii patrí aj CD a DVD s názvom Po čertech velkej koncert, ktoré vydali v novembri 2009. Je záznamom ich koncertu na pražskom Vypichu z 12. septembra 2009, na ktorý prišlo viac ako 60.000 divákov. Koncert na Vypichu zopakovali po piatich rokoch 13. septembra 2014 pod názvom Po čertech velkej koncert II., prišlo viac ako 70.000 divákov. Kabát získal Zlatého slávika za roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 aj 2012, za rok 2013 bol druhý, za roky 2014, 2015 a 2016 opäť na prvom mieste, počet zlatých slávikov kapely sa rozrástol na jedenásť. Dvanásteho zlatého slávika za rok 2017 pre nejasnosti v hlasovaní vrátili organizátorom.



Colorado / Kabát (Milan Špalek) 2:16







Príkladom končiacej československej spolupráce bola pesnička Když muž se ženou snídá. Nahral ju Karel Gott 30. júna 1992, hudbu pre maestra zložil Pavol Habera, text napísal Karel Šíp. Nahrávalo sa v bratislavskom štúdiu Relax Recording.



Když muž se ženou snídá / Karel Gott (P. Habera, K. Šíp) 3:39







Pamätníci slovenskej hudobnej scény

Na slovenskej hudobnej scéne pôsobia do dnešných dní viacerí interpreti, ktorí získali prvé úspechy už v 60. rokoch, Pavol Hammel, Janko Lehotský, vlastne aj Miro Žbirka, k popredným osobnostiam patrili už nežijúci Marián Varga a Dežo Ursiny. Každý z nich zanechal na povrchu hudobnej scény svoju veľkú stopu.



Janko Lehotský (*1947) mal byť pôvodne baleťák. Jeho úspešná dráha je spojená so skupinou Modus. Študoval hru na klavír na konzervatóriu, vojenskú službu absolvoval vo Vojenskom umeleckom súbore. Hral v skupine Ľubo Belák sextet, New Blues Five, a Gentlemeni. V roku 1972 nastúpil do Modusu, od roku 1974 bol jeho lídrom. Úspešné obdobie Modusu začalo v druhej polovici 70. rokov. S pesničkou Úsmev získali zlatú Bratislavskú lýru v roku 1977, ďalšími úspešnými piesňami boli Dievčatá a Veľký sen mora. V roku 1980 odišli z Modusu Marika Gombitová, Miro Žbirka aj Laco Lučenič. Od tej doby sa v Moduse postupne vystriedalo viacero hudobníkov aj spevákov. Na sólovej dráhe vydal Lehotský 12 albumov a kompilácií, z tých ostatných to sú z novembra 2008 album Stalo sa, nestalo, v decembri 2010 vydal album Sám. Z januára 2016 je nový album Moje mladšie ja. K životnému jubileu 70. narodeninám sa 25. apríla 2017 v športovej hale na Pasienkoch uskutočnil koncert Janko Lehotský 70.



„Keď som bol u Borisa Filana, tak som tam prvýkrát videl text na Veľký sen mora. Pamätám si, že to bolo pripravené pre Janu Kocianovú alebo Karola Duchoňa, tí by to vraj nemali pokaziť. Vypýtal som si ho a po malých úpravách s Borisom bol text môj. Som doteraz rád, že tá melódia nestárne a že sa to dá počúvať dodnes,“ povedal k hitu Veľký sen mora Lehotský.



Pavol Hammel je o rok mladší ako Janko Lehotský. V roku 1963 založil skupinu Prúdy, ich prvý názov bol The Jets, na Prúdy sa premenovali po pár týždňoch. Začínali s prevzatými piesňami, čoskoro však začali hrať svoj vlastný repertoár. Prvú vlastnú skladbu Spievam si pieseň zložil v roku 1965. V decembri 1968 nahrali Prúdy prvý album Zvoňte, zvonky. Na začiatku 70. rokov absolvoval viacero zahraničných prestížnych festivalov, v brazílskom Rio de Janeiro, čílskom Viňa del Mar, v Mexiku. V roku 1973 vydal unikátny album Šľahačková princezná. Spolu s Mariánom Vargom a Radimom Hladíkom vydali v roku 1976 album Na II. programe sna, za ktorý dostali cenu Biela vrana za hudobný počin roka, 8. októbra 1977 mal na bratislavskej Novej scéne premiéru slovenský muzikál Cyrano z predmestia, hudbu zložili Pavol Hammel a Marián Varga, texty napísali Kamil Peteraj a Ján Štrasser. Uvedenie muzikálu sa stalo kultúrnou udalosťou roka. V júni 1978 získal ako autor hudby Zlatú bratislavskú lýru za pieseň Študentská láska, ktorú spievala Marika Gombitová. V 80. rokoch vydal úspešné albumy Faust a margaréty, Čas malín, Dnes už viem, Divadielka v tráve, Čierna ovca, biela vrana. V 90. rokoch vydal ďalšie albumy Labutie piesne (1993), Unplugged (1995), Prúdy 1999. Nové milénium začal albumom Starí kamoši (2002). Na svojom konte má dnes viac ako 30 albumov a kompilácií, najnovším je album Pavol Hammel The Best Of Prúdy z decembra 2017.



Veľký sen mora / Modus (J. Lehotský, B. Filan) 4:40







Marián Varga (*1947) od šiestich rokov navštevoval Ľudovú školu umenia, neskôr bol študentom Bratislavského konzervatória, kde študoval tri roky hru na klavíri. V lete roku 1967 prišiel do skupiny Prúdy. S ňou nahral v decembri 1968 v štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave dnes už kultový album Zvonky, zvoňte. Na prvej platni skupiny Prúdy je Marián Varga autorom deviatich skladieb. Po vydaní albumu zo skupiny odišiel a na jeseň 1969 založil prvú artrockovú kapelu v Československu, Collegium Musicum. Prvými nahrávkami skupiny Collegium Musicum boli v júli 1970 skladby Hommage á J. S. Bach a Ulica plná plášťov do dažďa. V roku 1971 vydali prvú LP platňu Collegium Musicum. Od tohto obdobia repertoár skupiny pozostával prevažne z inštrumentálnych kompozícií, jednak reinterpretácii skladieb klasickej hudby autorov Bartóka, Haydna či Stravinského a vlastných skladieb, ktorých autorom bol práve Marián Varga. Ešte v závere roku 1971 nahrali dvojalbum Konvergencie. Priebežne sa Varga venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci s Pavlom Hammelom vydali päť albumov, medzi nimi Zelená pošta (1972) a Na druhom programe sna (1977). Varga je autorom scénickej hudby k viacerým televíznym a divadelným inscenáciám. Je autorom hudby k filmom Dušana Trančíka Amulet, Iná láska, Štvrtý rozmer, Víkend za milión. Spolu s Pavlom Hammelom zložili hudbu do prvého slovenského muzikálu Cyrano z predmestia, ktorý mal premiéru 8. októbra 1977 na Novej scéne v Bratislave. V roku 1979 sa zostava Collegia Musica rozišla. V ďalšom období existovala táto skupina iba ako príležitostná štúdiová formácia. Z jeho albumov po roku 2000 to sú Solo In Concert (2003), kompilácia Hommage á Marián Varga (2003) Marián Varga & Moyzesovo kvarteto (2006). Z novembra 2011 je album Marián Varga a Noneto. Prezident Andrej Kiska mu 13. januára 2015 udelil vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia. Zomrel 9. augusta 2017 vo veku 70 rokov.



Osobnosťou hudobnej scény je aj gitarista František Griglák. Už koncom 60. rokov založil vlastnú skupinu Inside Of Fire. V roku 1970 nastúpil na post gitaristu do skupiny Prúdy Pavla Hammela. Tu sa uplatnil aj ako skladateľ, pesničky Medulienka, Hermína, Koče plné ruží či Zlatovláska zložil práve Fero Griglák. Z Prúdov odišiel do skupiny Collegium Musicum Mariána Vargu. Ako štúdiový hudobník hral na albumoch Mariky Gombitovej, skupiny Midi a Modus. Svoje skladateľské a hráčske umenie naplno rozvinul v skupine Fermata, ktorú založil už v roku 1972. Táto formácia patrila k najdlhšie pôsobiacim na slovenskej rokovej scéne. V roku 1999 vydali desiaty album, ktorý dostal názov X. V roku 2005 vydali jedenásty album Next a v novembri 2007 kompiláciu Best Of. V júni 2009 bola v reedícii vydaná kolekcia prvých ôsmich albumov, ktoré vyšli na etikete vydavateľstva Opus, od prvého Fermáta (1975) až po ôsmy Simile (1990). V apríli 2010 vydala skupina Collegium Musicum nové CD a DVD s názvom Speak, Memory.



Hommage á J. S. Bach / Collegium Musicum (Marián Varga) 7:10







Veľkou postavou slovenskej hudobnej scény bol aj spevák, skladateľ a gitarista Dežo Ursiny (*1947). Absolvoval filmovú a televíznu dramaturgiu na VŠMU v Bratislave (1973). Od roku 1974 bol dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby. V roku 1963 založil skupinu Fontána, o rok neskôr bol spoluzakladateľom skupiny Beatmen. V roku 1966 založil skupinu Soulmen. Ešte v roku 1966 hrali v Nemecku, v Mníchove. Rok nato vyhrali v Prahe Prvý československý bítový festival. V rokoch 1968 a 1969 pôsobil spolu s Jankom Lehotským v skupine New Soulmen. Lehotského potom vystriedal Jaroslav Filip, ktorý sa stal neskôr významným Ursinyho spoluhráčom. V roku 1969 vytvoril Ursiny skupinu Provisorium. V roku 1973 vydali prvú LP Provisorium. Ďalšie platne boli Pevnina detstva (1978), Nové mapy ticha (1979), Modrý vrch (1981). Zložil hudbu pre úspešný muzikál Neberte nám princeznú, v hlavných úlohách Marika Gombitová a Miro Žbirka. Dežo Ursiny zomrel 2. mája 1995 vo veku 47 rokov v Bratislave. Skladba Víťaz je z tretieho albumu Nové mapy ticha.



Víťaz / Dežo Ursiny (Dežo Ursiny, Ivan Štrpka) 4:24







Skupina Gravis vznikla v roku 1979 na gymnáziu na Dunajskej ulici v Bratislave. Od roku 1982 hrali profesionálne, v roku 1984 vydali prvú LP platňu Gravis. V nezmenenej zostave od roku 1985 absolvovala aj viac ako ročnú spoluprácu s Marikou Gombitovou. Ako sprievodná skupina nahrali s Marikou jej album Voľné miesto v srdci. Zároveň zostavili s Marikou aj koncertný program Adresa ja, adresa ty. V roku 1987 prišiel do skupiny spevák Kornel Kadlubiak. V roku 1989 vydali druhú LP platňu Kolotoč masiek, pár mesiacov nato sa rozišli. V septembri 2008 vyšla kompilácia Best Of, ktorá mapuje úspešné obdobie skupiny Gravis v rokoch 1982 až 1989. Medzi dvadsiatkou skladieb nechýbajú hity Skúšky z lásky, Júlia, Lady, Zapni rádio či Daruj mi svoj najkrajší deň.



Skúšky z lásky / Gravis (Š. Hegedüš, D. Mikletič) 4:02







Skupina Money Factor vznikla v roku 1986. V roku 1992 vydali debutový album Svadba čertov. Najväčším hitom z tejto platne je Vráť trochu lásky medzi nás. Po vydaní albumu odišiel spevák a gitarista Dodo Dubán do skupiny Tublatanka, nahradil ho Jozef Banovič. V roku 1994 nahrali druhý štúdiový album Zhoď dres. V roku 1995 sa kapela rozišla.



Vráť trochu lásky medzi nás / Money Factor (Money Factor, Jozef Urban) 4:02







Gitarista Peter Sámel (*1966) založil v roku 1983 skupinu Metalinda. Ich prvými nahrávkami boli skladby Únik a Klub milionárov. Potom ich účinkovanie prerušila vojenská služba. Po nej v roku 1986 prišiel do skupiny spevák Pavol Drapák. V roku 1990 vydali prvý album Metalinda s hitom Ján Amos džínový, predaj prevýšil sumu 50.000 výliskov. V roku 1991 vydali druhý album Za všetky prachy s hitom Zaľúbená žaba. Na svojom konte majú dnes 13 vydaných albumov, na trinástom s názvom Metalinda no.13 spieva ako hosť Jožo Ráž skladbu Nebo zastav dážď. V závere augusta 2008 hrali na festivale v Strážnici na spoločnom koncerte s fínskou skupinou Apocalyptica. V septembri 2010 vyšla kompilácia s ich najväčšími hitmi. V apríli 2013 vydali album The Best Unplugged. V októbri 2015 vydali nový singel s názvom Sloboda.



Slnko nevychádzaj / Metalinda (Peter Sámel, Pavol Jursa) 4:26