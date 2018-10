Československo bol zázrak, ktorý sa stal, uviedol český diplomat

Predseda OKS Ondrej Dostál upozornil, že hoci pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR bolo tohtoročné stretnutie špecifické, zároveň potvrdzuje a rozvíja každoročnú tradíciu.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Oslavujeme zázrak, ktorý sa stal pred 100 rokmi. Týmito slovami pozdravil chargé d'affaires Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave Pavel Sladký účastníkov spomienkovej slávnosti pri príležitosti výročia vzniku 1. ČSR. Z iniciatívy Občianskej konzervatívnej strany (OKS), Českého spolku Bratislava a ďalších organizátorov sa toto podujatie koná každoročne pri pamätníku česko-slovenskej vzájomnosti na Vajanského nábreží v Bratislave.



Sladký pripomenul pretrvávajúci odkaz hodnôt demokracie a slobody, na ktorých prvá republika stála a z ktorej môžu čerpať aj dnes samostatné štáty Čechov a Slovákov. Vyzdvihol zároveň blízkosť, ktorá obom národom pomohla formovať spoločnú históriu a kultivovať nadštandardné vzťahy v súčasnosti. "Československo by v roku 1918 nevzniklo bez mimoriadneho vzťahu, ktorý je medzi Čechmi a Slovákmi. Nie je na svete iných dvoch národov, ktoré by si boli také blízke. Je nám cťou tento vzťah pestovať a prehlbovať," povedal.



Predseda OKS Ondrej Dostál upozornil, že hoci pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR bolo tohtoročné stretnutie špecifické, zároveň potvrdzuje a rozvíja každoročnú tradíciu. "Dátum 28. október a vznik Československa si takúto každoročnú pozornosť zaslúži," zdôraznil Dostál. Spolu s ďalšími predstaviteľmi OKS pripomenul, že vznik prvej Československej republiky bol pre Slovákov žijúcich v Uhorsku záchranou.



"Bol pre nich tiež začiatkom dovtedy nemožného, ale o to rýchlejšieho a fascinujúceho rozvoja vo všetkých oblastiach života," upozornil. Zvýraznil tiež, že odkazom prvej Československej republiky sú mravnosť, spravodlivosť, sloboda a skutočné vlastenectvo. "Len spoluprácou demokratických politických síl je možné zabrániť úpadku liberálnej demokracie a tendenciám, ktoré smerujú proti tomuto odkazu," uviedli predstavitelia OKS.