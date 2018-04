Český dom v Bratislave má byť v úplnom centre mesta

Má byť súčasťou väčšieho objektu v úplnom centre slovenskej metropoly, zriadenie kultúrno-spoločenskej inštitúcie si taktiež bude vyžadovať i rozsiahlu rekonštrukciu objektu.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Pre zriadenie Českého domu v Bratislave je už vybraný konkrétny objekt v úplnom centre Bratislavy. Pre TASR to uviedol Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) a riaditeľ Slovenského domu v Prahe. Práve vlastník Slovenského domu v Prahe - Slovensko-český klub pomáha pri príprave a realizácii zámeru.



"S projektom sa už oboznámili i prezident ČR Miloš Zeman, rovnako tak na českom a podľa mojich informácií i na slovenskom ministerstve zahraničných vecí," uviedol Skalský. Prezradil, že Český dom v Bratislave má byť súčasťou väčšieho objektu v úplnom centre slovenskej metropoly, zriadenie kultúrno-spoločenskej inštitúcie si taktiež bude vyžadovať i rozsiahlu rekonštrukciu objektu.



Vo finálnej podobe má isť o väčší priestor ako poskytuje Slovenský dom v Prahe na Soukenickej ulici v blízkosti známej Prašnej brány a Námestia Republiky. „Aj z tohto dôvodu by mala byť podpora českej strany na realizáciu inštitúcie vyššia ako slovenský príspevok, ktorý by mal byť porovnateľný s príspevkom českej strany pri kreovaní Slovenského domu v Prahe (približne 9,6 milióna českých korún)," uviedol Skalský.



Časový harmonogram realizácie si odhadnúť netrúfol. Verí však, že práce sa začnú už v tomto roku. „Bolo by to veľmi symbolické, ak by sa aspoň základný kameň položil v tomto, na dôležité výročia česko-slovenskej histórie bohatom roku,“ uviedol. Slovo budú mať podľa neho i pamiatkari. Verí však, že otvorený by Český dom v Bratislave mohol byť na konci roku 2019.



Skalský ocenil úsilie, ktoré projektu venuje český prezident Miloš Zeman. Ten o Českom dome v Bratislave hovoril i po dnešnom rokovaní so slovenským náprotivkom Andrejom Kiskom vo Vysokých Tatrách, v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenska. Absenciu tejto inštitúcie označil za posledný česko-slovenský problém a deklaroval, že jeho riešeniu bude venovať v prípade potreby celých päť rokov svojho funkčného obdobia.