Český prezident Miloš Zeman pricestoval na návštevu Slovenska

Návštevy Miloša Zemana v Slovenskej republike



23. novembra 1998 - Vládna delegácia ČR na čele s premiérom Milošom Zemanom navštívila SR. So slovenskými partnermi rokovala o vyrovnaní majetkových vzťahov z obdobia federácie.



15. mája 1999 - Vo Vysokých Tatrách rokoval premiér SR Mikuláš Dzurinda s premiérom ČR Milošom Zemanom o problémoch spojených s delením majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Dospeli k dohode odporučiť fondom národného majetku vzájomnú výmenu balíkov akcií Všeobecnej úverovej banky a Komerčnej banky.



2. novembra 2000 - Česká delegácia na čele s premiérom Milošom Zemanom a šéfom českej diplomacie Janom Kavanom navštívila Slovensko. Stretli sa s predsedom slovenskej vlády Mikulášom Dzurindom a ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom. Návšteva vyvrcholila podpísaním dokumentu o cezhraničnej spolupráci medzi ČR a SR.



19.-20. novembra 2001 - Na oficiálnu návštevu SR pricestoval predseda vlády ČR Miloš Zeman. Rokoval s predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom o bilaterálnej spolupráci v kontexte prebiehajúcich integračných procesov.



4.-5. apríla 2013 – Česká hlava štátu Miloš Zeman spolu s manželkou Ivanou pricestovali na návštevu Slovenska, išlo o prvú Zemanovu zahraničnú cestu po tom, ako 8. marca 2013 zložil prezidentský sľub a ujal sa úradu. So svojím slovenským náprotivkom Ivanom Gašparovičom zablahoželal Slovensku k tomu, že výrazne predbehlo Rusko a dohnalo USA. Konkrétne sa to týkalo podielu zahraničných investícií v ČR, kde SR dosahovalo 4,7 percenta. Rovnako na tom boli USA. Rusko sa pohybovalo na hranici 0,8 percenta. Po rokovaní si uctili pamiatku osloboditeľov Bratislavy položením vencov k Pamätníku oslobodenia na Hviezdoslavovom námestí. S premiérom Robertom Ficom sa stretol počas obeda na Úrade vlády SR. Druhý deň návštevy sa začal slávnostným aktom kladenia venca k Pamätníku M. R. Štefánika, stretli sa s primátorom hlavného mesta Milanom Ftáčnikom a predsedom Národnej rady SR Pavlom Paškom. Súkromne sa v Bratislave stretol aj s kamarátom Mikulášom Dzurindom.



12.-13. júna 2013 - Na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča prišli do slovenskej metropoly 19 najvyšší predstavitelia krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Stredoeurópskeho summitu sa zúčastnil aj predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Pozvanie na 18. stredoeurópsky summit prijal aj český prezident Miloš Zeman.



16.-17. novembra 2014 - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) Slovensko, Poľsko, Česká republika a Maďarsko spoločne ponúkli Ukrajine pomoc pri reformách, ktoré ju čakali. Vyhlásil to slovenský prezident Andrej Kiska po stretnutí prezidentov krajín V4 s prezidentom Ukrajiny Petrom Porošenkom v Bratislave. Prezidenti sa spoločne presunuli do historickej budovy Slovenského národného divadla (SND), kde sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie. Prezidenti V4 a nemecký prezident Joachim Gauck sa následne presunuli do českej Prahy, na Albertove odhalili spoločne pamätnú dosku k udalostiam zo 17. novembra 1989. Pietnou spomienkou pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne vyvrcholila návšteva hláv štátov krajín V4, Nemecka a Ukrajiny, ktorí sa vrátili na Slovensko z Česka.



12. decembra 2017 – "Dôkazom dobrej spolupráce oboch národov je, že som pred niekoľkými dňami menoval premiérom Českej republiky príslušníka slovenskej národnostnej menšiny." Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to skonštatoval prezident Českej republiky Miloš Zeman, ktorý menoval 6. decembra do čela českej vlády Slováka Andreja Babiša. Český prezident bol na poslednej oficiálnej zahraničnej návšteve pred ukončením jeho mandátu. Na slávnostnom obede pri príležitosti oficiálnej návštevy Miloša Zemana s manželkou v SR sa zúčastnil tiež predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Na návštevu Slovenska pricestoval prezident Českej republiky Miloš Zeman. Počas nej sa vo Vysokých Tatrách stretne vo štvrtok so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj premiérom Petrom Pellegrinim.povedal o Zemanovej návšteve Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.doplnil.Okrem toho sa prezidenti spoločne prevezú v koči okolo Štrbského plesa a ochutnajú slovenské špeciality. Podvečer sa český prezident stretne aj so slovenským predsedom vlády Pellegrinim. Zo Slovenska Zeman odcestuje v piatok 6. apríla.