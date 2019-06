CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Bratislava 4. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 5. júna od 8.30 h do 14.40 h realizovať výlukové práce v úseku Ivanka pri Nitre – Komjatice.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje. Dôvodom prác je odstránenie defektoskopických chýb koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



Výluka v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 5. júna od 6.40 h do 12.00 h realizovať výlukové práce v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc, odstraňovanie anomálií bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Výluka v úseku Stará Ľubovňa – Podolínec

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 5. júna od 8.20 h do 14.20 h realizovať výlukové práce v úseku Stará Ľubovňa – Podolínec.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálii bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu.



Výluka v úseku Výh. Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 5. júna od 7.05 do 14.00 h realizovať výlukové práce v úseku Výh. Dlhá nad Oravou – Oravský Podzámok.



V rámci tejto výluky pôjde o údržbu koľaje a kosenie v okolí trate.



Odmietnuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou.



Výluka v úseku Vinohrady – Jesenské

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 5. júna od 7.20 do 12.35 h a od 12.50 do 15.00 h realizovať výlukové práce v úseku Vinohrady - Jesenské.



Práce budú realizované za účelom opravy a údržby priecestia. Počas výluky bude rozobratá konštrukcia priecestia, bude vykonaná oprava geometrickej polohy koľaje a opätovne zmontovaná priecestná konštrukcia. PZZ v km 65,199 (SP 0490) sa vylúči zo závislosti. Priecestie bude počas prác úplne uzavreté a náhradná obchádzková trasa bude vyznačená. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.



Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.