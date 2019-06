CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Odrieknuté vlakové spojenia budú v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.

Bratislava 10. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch:



od 10. júna od 8.50 do 12.15 h v úseku Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica.

V rámci tejto výluky sa odstránia defektoskopické závady. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externou firmou. Priecestné zabezpečovacie zariadenie sa vylúči z činnosti v km 15,970 (SP 1147) a v km 16,516 (SP 1148). V úseku Vlkanová Banská Bystrica budú odrieknuté vlakové spojenia nahradené autobusovou dopravou.



11. júna od 8.10 do 18.55 h a 12. júna od 7.00 do 10.00 h v úseku Považská Bystrica – Púchov. Výlukové práce potrvajú do 21. júna 2019.

Počas tejto výluky sa bude zriaďovať výhybňa Milochov a v rámci týchto etáp sa zrealizuje výkop, betonáž a zához základov trakčných stožiarov, ktoré musia byť vykonané pred samotným vložením výhybky. Odrieknuté vlakové spojenia na trati Považská Bystrica - Púchov budú v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.



11. – 14. júna od 8.00 do 10.00 h a od 10.10 do 11.50 h v úseku Výh. Holiša – Lučenec - Fiľakovo.

Počas výlukových prác sa opraví geometrická poloha koľaje, upraví sa štrkové lôžko do profilu a odstráni sa porast. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Pricestné zabezpečovacie zariadenie v km 158,178 (SP 0497), v km 160,357 (SP 0498) a 160,956 (SP 0499) sa vylúči z činnosti. Odrieknuté vlakové spojenia budú na trati Lučenec – Fiľakovo nahradené autobusovou dopravou.



12. – 21. júna od 11.00 do 24.00 h v úseku Považská Bystrica - Púchov.

V rámci tejto výluky sa predovšetkým vykoná vloženie výhybky v obci Milochov a s tým súvisiace činnosti. Práce vykonávajú externé firmy. Odrieknuté vlakové spojenia budú v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.



Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.