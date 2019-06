CESTUJÚCI VLAKOM, POZOR: Výluky budú na týchto železničných tratiach

Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou.

Bratislava 21. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch:



Na úseku Nemšová – Pruské budú ŽSR 24. – 27. júna opravovať priecestie v km 0,578 (SP 1753). Pôjde o demontáž priecestnej konštrukcie, odkopanie asfaltu, sanáciu koľajového lôžka, navozenie štrku, montáž koľajového roštu, doštrkovanie a úprava smeru a výšky koľaje, montáž priecestnej konštrukcie STRAIL a asfaltovanie. Práce budú vykonávané zamestnancami ŽSR v spolupráci s externými dodávateľmi. Obchádzka bude vyznačená a vedená cez priecestie v km 3,527 (SP 2313) trate Trenčianska Teplá – Nemšová. Náhradná autobusová doprava nie je nutná. Osobná doprava na tejto trati nie je prevádzkovaná.



Odmietnuté vlakové spojenia v úseku Považská Bystrica – Púchov budú nahradené autobusovou dopravou.



Tento týždeň pokračujú práce na oprave mosta nad železničnou traťou v km 198,950 medzi ŽST Stožok – Výh. Pstruša. Výluka bude trvať v dňoch 24. – 26. júna v čase od 07.05 h do 18.25 h. Práce vykonáva externá firma.



Na úseku Nižná Slaná – Betliar budú 24. až 27. júna nepretržité výlukové práce.



Výluka bude zrealizovaná za účelom odstránenia nedostatočnej šuntovej citlivosti koľajových obvodov na priecestnom zabezpečovacom zariadení (PZZ) v km 46,862 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1572, ktoré je situované na Štítnickej ulici v Rožňave.



Na priecestí bude vybudované nové svetelné PZZ so závorami s aktívnou signalizáciou a s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky a rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu pomocou priecestníkov. Činnosť PZZ bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch prostredníctvom počítača osí.



V dobe výluky budú vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 46,862 z činnosti a jeho strážení. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na cestnej komunikácii osadené dopravné značky IP 30a „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté".



Práce na rekonštrukcii budú vykonávať zamestnanci spoločnosti BETAMONT s.r.o. Zvolen, Železničné stavby, a.s. Košice a zamestnanci ŽSR.



Výluka za účelom sanácie skalného zárezu bude v dňoch 24. – 27. júna od 10.15 h do 13.45 h. v úseku Harmanec Jaskyňa – Čremošné. Práce vykonáva externá firma.



Medzi ŽST Poltár – ŽST Breznička sa v dňoch 25. – 26. júna od 07.25 h do 18.55 h uskutoční komplexná rekonštrukcia železničných priecestí v km 13,625 (SP 0604) a v km 14,873 (SP 0605). Najskôr bude zriadená nová priecestná konštrukcia STRAIL a budú zriadené asfaltové nábehy cestnej konštrukcie. Následne sa vykoná demontáž starej priecestnej konštrukcie, zriadenie nového koľajového roštu a montáž dočasnej priecestnej konštrukcie. Uzávierka cesty II/595 v blízkosti železničného priecestia 13,625 bude pre cestnú dopravu 25. júna od 07.00 h nepretržite do 26. júna do 20.00 h. Uzávierka cesty II/595 v blízkosti železničného priecestia 14,873 bude pre cestnú dopravu 26. júna od 07.00 do 19.30 h. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externou firmou.



Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Zvolen – Stožok, Banská Bystrica – Čremošné a Breznička - Poltár budú nahradené autobusovou dopravou.



Na úseku Víglaš – Výh. Slatinka budú 26. júna od 08.45 h do 11.10 h vykonávať zváranie. Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 204,964 (SP 0514) bude v tomto čase nečinné. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR spolu s externou firmou.



Výluka v úseku Bardejov – Raslavice 26. až 28. júna, od 7.20 h do 14.20 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc, odstraňovanie anomálii bestykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



Na úseku Považská Bystrica - Púchov pokračujú v modernizácii pri zriadení výhybne Milochov. Vloží sa výhybka a zrealizujú sa práce s tým súvisiace. Výluka začne v dňoch 29. – 30. júna a potrvá do 8. júla. Práce vykonávajú externé dodávateľské firmy.



Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.