ZIMA STÁLE NEPOĽAVUJE: Takto to vyzerá na cestách a na horách

Mimoriadnu situáciu vyhlásila pre problémy so snehom aj obec Štiavnik

Výdatné sneženie môže podľa mesta Košice zvýšiť náklady na zimnú údržbu

V Žilinskom kraji trvá mimoriadna situácia v dvoch mestách a šiestich obciach

Zimnú údržbu v Žiline zabezpečujú aj aktivační pracovníci a firmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stok

Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu, snehové jazyky a záveje

Varovanie SHMÚ. Foto: PrtScr/SHMÚ

V Tatrách trvá zvýšené lavínové ohrozenie,v ostatných pohoriach mierne

Bratislava 10. januára (TASR) – V okolí Partizánskeho a Horných Ozoroviec je pre hmlu znížená dohľadnosť do 100 metrov, v okolí lokalít Hornej Stredy, Skalky nad Váhom a Hrádku do 200 metrov. Úseky R3 obchvat Hornej Štubne a obchvat Trstenej a úsek R4 obchvat Svidníka sú pokryté miestami kašovitým snehom do 1 centimetra. Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste Stakčín - Ulič a pre všetku dopravu na ceste Srdiečko - Bystrá. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na celom území Slovenska je prevažne mokrý alebo pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií, do 5 centimetrov.Na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v lokalitách Námestovo a Trstená je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky 5-10 centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky 3 centimetrov je na cestách III. triedy v okolí Turčianskych Teplíc. Podľa portálu Stella centrum sa za Turčianskymi Teplicami v smere na Kremnicu tvorí silná poľadovica.Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky 1 - 3 centimetrov, na HP Huty, Veľké Pole a Cukmantel do 4-5 centimetrov. Na HP Herlianske Sedlo je čerstvý sneh hrúbky 5-10 centimetrov. HP Šturec, Soroška, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Donovaly, Kremnické Bane, Besník, Čertovica, Príslop, Chorepa, Šútovce, Homôlka a Pezinská Baba majú povrch vozoviek mokrý.Mimoriadnu situáciu vyhlásila vo štvrtok ráno pre problémy so snehom aj obec Štiavnik v okrese Bytča. V Žilinskom kraji je mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v dvoch mestách a siedmich obciach v okresoch Žilina, Čadca a Bytča. TASR o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.Mimoriadna situácia je v mestách Čadca a Turzovka v okrese Čadca a v obciach Dolná Tižina, Terchová, Belá, Lutiše v okrese Žilina, Skalité, Klokočov v okrese Čadca a v Štiavnik v okrese Bytča.Územie Žilinského kraja zasiahlo minulý týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ciest. Počet samospráv v kraji, ktoré v dôsledku snehovej kalamity vyhlásili počas minulého týždňa mimoriadnu situáciu, sa vyšplhal na 17.Náklady na zimnú údržbu mesta Košice bude pravdepodobne potrebné navýšiť. Podľa vedúceho referátu dopravy Juraja Cichanského majú byť dôvodom požiadavky jednotlivých mestských častí o navýšenie rozsahu udržiavaných chodníkov nad rámec pôvodného plánu o približne 70 kilometrov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.Pre zimnú sezónu 2018/2019 mesto Košice zahrnulo do návrhu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2,2 milióna eur, čo je o 700.000 eur viac ako v predchádzajúcich rokoch.uviedol Cichanský s tým, že problémom pri výkone zimnej údržby sú aj zle zaparkované autá, ktoré znemožňujú prístup techniky a plnohodnotný výkon zimnej údržby.Mesto zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Kosit výkon zimnej údržby v súlade s operačným plánom podľa dôležitosti a stanovených priorít.dodal s tým, že prejazdnosť má byť v rovnakom čase obnovená aj na parkoviskách.Mesto Košice má zazmluvnených 14 veľkých mechanizmov, 19 malých mechanizmov a 11 nakladačov. Zároveň na čistenie schodov, chodníkov a zastávok MHD, ktoré sú pre techniku neprístupné, má spoločnosť k dispozícií 70 pracovníkov, ktorí 12 hodín denne ručne čistia, resp. dočisťujú tieto úseky. Mesto podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa hľadá ďalšie možnosti na zlepšenie situácie vo vykonávaní zimnej údržby. Pripomenul, že mesto Košice síce Kositu adresovalo požiadavku na intenzívnejšie čistenie chodníkov a iných komunikácií, avšak pri type sneženia, aké bolo v uplynulých dňoch, to spoločnosť nedokáže zvládnuť technicky a ani personálne, čo TASR potvrdil aj Kosit.dodal s tým, že momentálne nie sú voľné ani žiadne kapacity, ktoré by si mesto mohlo prenajať od iných externých poskytovateľov zimnej údržby.Mesto Košice má v správe a údržbe celkovo 740 kilometrov ciest a chodníkov. V rámci zimnej údržby je zabezpečovaných 310 kilometrov ciest a približne 310 kilometrov chodníkov, ktoré sú v zime udržiavané. Ako Čop pripomenul, mesto neudržiava približne 120 kilometrov, ktoré sú označené. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke mesta.V Žilinskom kraji trvá mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v dvoch mestách a šiestich obciach v okresoch Žilina a Čadca. Obce Čierne a Svrčinovec v okrese Čadca odvolali mimoriadnu situáciu v stredu (9.1.). TASR o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.Mimoriadna situácia je v okrese Čadca v mestách Čadca, Turzovka a v obciach Skalité a Klokočov. V okrese Žilina je v obciach Dolná Tižina, Terchová, Belá a Lutiše.Územie Žilinského kraja zasiahlo minulý týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ciest. Počet samospráv v kraji, ktoré v dôsledku snehovej kalamity vyhlásili počas minulého týždňa mimoriadnu situáciu, sa vyšplhal na 17.Dvadsať kusov techniky nasadila na údržbu žilinských ulíc spoločnosť Žilinské komunikácie, ktorá pre mesto zabezpečuje zimnú údržbu. Zjazdnosť ciest zabezpečujú aj externé dodávateľské firmy prostredníctvom ďalších 27 mechanizmov a pri dočisťovaní pomáhajú tiež aktivační pracovníci. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.Doplnila, že prioritne sa čistia ulice a cesty v centre mesta a na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD), v rámci druhej zóny sa vykonáva zimná údržba na sídliskách a napokon prichádzajú na rad mestské časti.uviedol vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Žiline Peter Rolko.Prioritou je podľa neho zabezpečenie zjazdnosti ciest, a potom nasleduje údržba chodníkov.doplnil Rolko.Primátor Žiliny Peter Fiabáne rokuje podľa Zigovej s bytovými družstvami, ktoré komunikujú s domovými dôverníkmi jednotlivých bytových domov a prisľúbili pomoc a spoluprácu pri údržbe chodníkov.povedal Fiabáne.uzavrela hovorkyňa mesta Žilina.Pred poľadovicou na západe krajiny a tvorbou snehových jazykov a závejov na väčšine územia Slovenska varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Poľadovica sa podľa meteorológov môže vyskytnúť vo štvrtkových ranných hodinách na cestách Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, a Nitrianskeho kraja. SHMÚ pre ne vydal výstrahu 1. stupňa.Možnosť tvorby snehových jazykov a závejov predpokladajú meteorológovia na väčšine územia SR a v tejto súvislosti vydali výstrahu 1. stupňa, ktorá platí počas celého štvrtka.Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá v najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier. V nižších polohách a ostatných pohoriach Slovenska platí mierna hrozba, druhý stupeň.Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) informoval, že problémom je ešte stále poprefukovaný sneh z predchádzajúceho sneženia v minulom týždni.upozornil s tým, že sneh sa postupne stabilizuje.V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier je uvoľnenie lavín možné pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch nad 30 stupňov. V ostatných pohoriach je uvoľnenie lavín možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch nad 35 stupňov.zdôraznil Krajčí.Teploty v polohách nad 2000 metrov v noci dosiahli mínus 12 stupňov Celzia. Na podhorí to bolo okolo mínus päť stupňov.uzavrel.