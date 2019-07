V lete sa na súdoch kvôli dovolenkám procesných strán pojednáva menej

Napriek dovolenkovému obdobiu sú netradične naplánované v tomto mesiaci minimálne tri mediálne známe procesy.

Bratislava 7. júla (TASR) - Počas leta, a teda dovolenkového obdobia sa na slovenských súdoch prirodzene pojednáva pomenej, a to z dôvodu dovoleniek všetkých procesných strán, nielen sudcov, prísediacich senátov, ale aj obhajcov, advokátov, prokurátorov, svedkov či znalcov.



"Menší počet vytýčených pojednávaní na súdoch v obvode Krajského súdu (KS) v Bratislave počas mesiacov júl a august súvisí so skutočnosťou, že mnohí sudcovia v mesiacoch máj a jún pri odročení pojednávania, keď navrhli ďalší termín v júli a auguste, mali veľmi často zahlásené zo strany procesných strán (advokát, obhajca, prokurátor) čerpanie ich dovoleniek," vysvetlil pre TASR hovorca KS Pavol Adamčiak. Dovolenku, samozrejme, v týchto mesiacoch postupne čerpajú aj samotní sudcovia, pričom mnohí z nich sú rodičmi školopovinných detí, ktoré majú počas leta prázdniny.



"Chod súdov však pracuje v normálnom režime, nie je obmedzený, pretože je zabezpečená zastupiteľnosť sudcov. To platí aj o zastupiteľnosti zamestnancov súdu (podateľňa, registre). Bez zmien sú a pokračujú v zmysle rozpisu aj služby sudcov, ktorí rozhodujú o návrhoch, ktoré majú zákonné lehoty na rozhodnutie, napríklad 24, 48 alebo 72 hodín," zdôraznil hovorca. Ako dodal, vo väzobných veciach v akomkoľvek štádiu trestného konania sa koná bez akejkoľvek zmeny a obmedzenia, čiže sú prejednávané v režime ako počas ostatných mesiacov roka.



Napriek dovolenkovému obdobiu sú netradične naplánované v tomto mesiaci minimálne tri mediálne známe procesy. Na Najvyššom súde SR je na utorok (9. 7.) naplánované verejné zasadnutie - odvolacie konanie v prípade poslanca za ĽSNS Stanislava M. obžalovaného z extrémistických trestných činov. Na KS v Bratislave je na štvrtok (11. 7.) vytýčené rovnako verejné zasadnutie - odvolacie konanie vo veci Inda Nishita T., ktorého minulý rok nižší Okresný súd v Bratislave zbavil spod obžaloby trestného činu vraždy.



Napokon na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku je od 22. júla na päť dní naplánované hlavné pojednávanie s obžalovaným podnikateľom Marianom K. a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom R. v kauze televíznych zmeniek.