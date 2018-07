Cez Slovensko sa bude od 9. do 15. júla presúvať vojenská technika

Celkovo by malo ísť o 23 cestných presunov a jeden železničný transport zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun poľských, chorvátskych a amerických vojakov.

Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 9. do 15. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



"V nasledujúcom týždni dávame tiež do pozornosti cestné presuny Ozbrojených síl SR na trase Nitra - Centrum výcviku Lešť a Rožňava – Michalovce, ako aj cestné presuny nadrozmerného nákladu na trase Nitra - Centrum výcviku Lešť a v rámci mesta Prešov," podotkla Capáková.