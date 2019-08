Cez Slovensko sa bude presúvať vojenská technika

Celkovo by malo ísť o deväť cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických vojakov, ktorí sa budú presúvať v rámci operácie Atlantic Resolve.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sa uskutočnia od 12. do 18. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



Celkovo by malo ísť o deväť cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických vojakov, ktorí sa budú presúvať v rámci operácie Atlantic Resolve.



"V nasledujúcom týždni dávame do pozornosti tiež cestné presuny nadrozmerného nákladu Ozbrojených síl SR na trase Martin – Sliač, Hlohovec – Sliač, Hlohovec – Centrum výcviku Lešť - Sereď – Hlohovec, Martin – Centrum výcviku Lešť – Sereď – Martin, Nitra – Sliač, Hlohovec – Centrum výcviku Lešť, Hlohovec – Sliač," povedala Capáková. Zároveň upozornila aj na cestné presuny, ktoré budú v rámci mesta Nitra, ako aj železničné transporty na trase Nitra – Vlkanová, Levice – Vlkanová, Michalovce – Vlkanová a Trebišov – Vlkanová.