Cez Slovensko sa bude presúvať vojenská technika

Bratislava 29. júna (TASR) - Cez Slovensko sa bude od 2. do 8. júla presúvať vojenská technika zahraničných ozbrojených síl. Ako ďalej TASR informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková, pôjde o 21 cestných presunov zahraničných vojsk, a to najmä amerických, chorvátskych a poľských vojakov.



"V nasledujúcom týždni dávame tiež do pozornosti cestné presuny nadrozmerného nákladu Ozbrojených síl SR na trase Nitra - Centrum výcviku Lešť a železničné presuny Ozbrojených síl SR na trase Šarišské Lúky - Sása-Pliešovce," dodala.