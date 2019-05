Cez Slovensko sa budú presúvať americkí a poľskí vojaci

Dokopy by mali vojaci vykonať 48 cestných presunov a jeden železničný transport.

Bratislava 24. mája (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky a zahraničných vojakov z USA a Poľska, ktoré sa budú konať od 27. mája do 2. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



Dokopy by mali vojaci vykonať 48 cestných presunov a jeden železničný transport. "Pôjde predovšetkým o presun poľských a amerických vojakov, a to v rámci operácie Atlantic Resolve a avizovaného cvičenia Saber Guardian 2019, a tiež Capable Logistician," spresňuje Capáková.



V nasledujúcom týždni rezort obrany upozorňuje aj na cestné presuny nadrozmerného nákladu Ozbrojených síl SR na trasách Martin – Sučany, Michalovce – Koliňanský Vrch, Trebišov – Michalovce – Moldava nad Bodvou, Koliňanský Vrch – Topoľčany – Sereď – Veľká Ida, Sereď – CV Lešť – Trebišov, Trebišov – Spišská Nová Ves, Michalovce – Spišská Nová Ves, Michalovce – Humenné, Martin – Trenčín, Nitra – Vráble, presuny v rámci mesta Nitra, ako aj cestný presun na trasách Hlohovec – Brodské, Zemianske Kostoľany – Rožňava a železničný transport na trase Sasa Pliešovce – Nitra.