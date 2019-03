CHMELÁR: J. Tiso je pre mňa zločinec a vlastizradca, a tak aj skončil

Hosťom Pavla Demeša v relácii POVOLANIE PREZIDENT je analytik a publicista Eduard Chmelár.

"Som jediný autentický ľavicový kandidát v týchto voľbách, čo však neznamená, že niekomu držím stranu," charakterizuje sám seba kandidát na post hlavy štátu Eduard Chmelár a dodáva, že medzi jeho tri hlavné piliere patrí sociálny, mierový a enviromentálny.



Kampaň pred prezidentskými voľbami nepovažuje za spravodlivú, pretože spôsob, akým sú od začiatku nastavené médiá, je "veľmi nešťastný, a to nielen z hľadiska uprednostňovania nejakých kandidátov". V centre kampane podľa E. Chmelára "nie sú hĺbkové diskusie, ani hlboké myšlienky, ale povrchné útoky na prvú signálnu sústavu". Politická reklama sa zmenila na niečo, čo zaťažuje a možno aj ohrozuje samotný proces demokracie, pretože ľudia "nemajú prehľad o skutočných veciach, ktoré má riešiť prezident", tvrdí E. Chmelár.



Hoci pri hodnoteniach bývalých prezidentov býva E. Chmelár pomerne kritický, u každého vie vyzdvihnúť aj pozitíva. "U Michala Kováča ma najviac oslovuje to, že tím jeho poradcov bol veľmi rôznorodý," myslí si E. Chmelár. Na Rudolfovi Schusterovi si váži to, že urobil veľmi veľa v čase integračných ambiícií Slovenska a v tom je podľa neho veľmi nedocenený. Prezident Ivan Gašparovič je nedocenený v tom, že "bol a doteraz je veľmi často medzi ľuďmi", tvrdí E. Chmelár a dodáva, že Andrej Kiska "má vynikajúce PR, od toho sa treba učiť."



"Jozef Tiso je pre mňa zločinec a vlastizradca,... nebol to prezident, ktorý by chránil vlastných občanov, ale zapredal ich hneď na začiatku, a to sa nedá odpustiť," myslí si E. Chmelár o prezidentovi Slovenského štátu.



Názor E. Chmelára na Európsku úniu je "jednoznačne pozitívny", podľa neho si treba uvedomiť, že "žijeme v dobe obrovských blokov a nadnárodných korporácií." E. Chmelár dodáva, že "je smiešne, keď nacionalisti nadávajú na Brusel, že nám berie suverenitu. Suverenitu nám však neberie Brusel, ale finančné trhy, voči ktorým musíme postaviť silnú úniu".



Na druhej strane je E. Chmelár dlhodobým odporcom NATO, pretože je "historickým reliktom studenej vojny a v súčasnosti sa treba usilovať skôr o spoločnú európsku obranu".



V Rusku vidí E. Chmelár "nevyhnutného partnera, s ktorým sa musíme naučiť nejako vychádzať, pretože doterajšia politika voči Rusku zlyháva".



