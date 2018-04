CHRÍPKA JE NA ÚSTUPE: Chorých v krajoch je stále menej

Najviac chorých bolo v Trenčianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

Žilina 13. apríla (TASR) – Chrípka je naďalej na ústupe, počet chorých v krajoch klesá. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Nahlásených bolo 36.180 akútnych respiračných ochorení (ARO), chorobnosť tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 0,5 percenta. Najviac chorých bolo v Trenčianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji. Ochorenia hlásili 56 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 percent všeobecných lekárov pre dospelých.



Chrípku a jej podobné ochorenia diagnostikovali lekári u 2857 ľudí, čo predstavuje 7,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to pokles o 3,5 percenta. Najviac chorých bolo v Trnavskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. Najčastejšie ochoreli deti do päť rokov.



Počas týždňa nebol zaznamenaný žiadny prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 bolo doteraz nahlásených 44 prípadov ochorenia SARI, z toho 11 pacientov zomrelo.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 0,6 % Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 15. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 0,6 percenta, čo predstavuje 1368,4 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla najmä v okrese Kysucké Nové Mesto (-27,7 percenta) a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (-5,2 percenta). Chorobnosť stúpla v okresoch Bytča (+54,1 percenta) a Turčianske Teplice (+56,6 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (4072,6 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,8 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 427 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 108,2 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 8,26 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (-42,69 percenta) a v okrese Bytča (-77,8 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do päť rokov (390,19 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.