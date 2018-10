CHRÍPKA ÚTOČÍ: V Žilinskom aj Trenčianskom kraji stúpa počet chorých

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov.

Žilina 19. októbra (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) stúpla v 42. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o tri percentá, čo predstavuje 1428,5 chorého na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť stúpla od 7,4 percenta v okrese Žilina do 22,9 percenta v okrese Bytča a najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (plus 13,1 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (4588,6 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,3 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 396 hlásení, čo predstavuje 105 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 9,99 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (mínus 38,03 percenta) a v okrese Čadca (mínus 55,3 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (355,22 chorého na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.



Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji mierne stúpla Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň 4791 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 17 percent. Informoval regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.



Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2472 ochorení na 100.000 obyvateľov, najnižšia (1135 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v okrese Považská Bystrica.



Z celkového počtu ochorení bolo 344 ochorení na chrípku, chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o sedem percent. Pre chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v TSK.