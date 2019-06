Chrániť oznamovateľov korupcie chce i prednosta J. Stopka

Chybou je, že ľudia nechcú veci dotiahnuť do konca, uviedol k téme riešenia korupcie.

Bratislava 5. júna (TASR) - O post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa uchádza aj prednosta Okresného úradu v Trenčíne Jozef Stopka. Je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva v Handlovej, ako aj poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja. V apríli pozastavil svoje členstvo vo vládnej strane Smer-SD. Uviedol, že jedným z dôvodov na pozastavenie členstva bola aj jeho kandidatúra na post šéfa úradu.



Členov komisie zaujímalo, ako vie zaručiť svoju politickú nezávislosť v prípade riadenia úradu, ktorý má chrániť nahlasovateľov korupcie. "Dokážu vás presvedčiť len skutky. Určite by som neobsadzoval úrad nominantmi, obsadil by som ho len profesionálnymi zamestnancami," odpovedal Stopka.



Ku kandidatúre ho podľa vlastných slov motivovali predchádzajúce skúsenosti v oblasti riadenia, ako aj pravidelné stretávanie sa s ľuďmi, ktorí majú problém v oblasti nahlasovanie nekalej činnosti, no boja sa ho riešiť. "Chybou je, že ľudia nechcú veci dotiahnuť do konca," uviedol k téme riešenia korupcie. "Chcem vybudovať funkčný úrad, kde ľudia nájdu nielen 'duchovnú útechu', ale aj skutočnú pomoc a dôveru," doplnil.



"Vo všetkých úradoch, ktoré som riadil, som zdôrazňoval, ak pracovníci narazia na túto skutočnosť, nech mi ju oznámia" uviedol Stopka v súvislosti s tým, že počas jeho riadenia okresných úradov zatiaľ nebolo zistené korupčné správanie zamestnancov.



Výsledky fungovania úradu by sa podľa Stopku dali zisťovať merateľnými ukazovateľmi. "Koľko ľudí našlo odvahu, objavilo dôveru v tento úrad a obrátilo sa o pomoc a ochranu, to by bol merateľný ukazovateľ," uzavrel.