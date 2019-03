CHRÍPKA NA ÚSTUPE: Lekári hlásia výrazný pokles respiračných ochorení

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v 10. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 31,8 percenta.

Bratislava 8. marca (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas desiateho týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol o 15,3 percenta. Lekári celkovo nahlásili 55.297 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť lekári zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej chorých hlásili v Žilinskom kraji. Najvyššia chorobnosť na ARO bola najmä u detí do piatich rokov. TASR o tom informovali pracovníci odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný u 1204 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (609). Ochorenia hlásilo 60 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najviac ich bolo v Trnavskom a najmenej v Bratislavskom kraji.



Lekári hlásili v desiatom kalendárnom týždni 6903 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 12,5 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 35,5 percenta. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.



Hlásených bolo 19 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 13 materských škôl a šesť základných škôl. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný alebo naďalej pretrváva zákaz návštev v 14 zdravotníckych zariadeniach. Hlásených bolo spolu 26 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, z toho v šiestich prípadoch pacienti zomreli.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.



Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.



Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje, zákaz návštev stále platí v troch nemocniciach

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň 6099 akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s minulým týždňom klesla chorobnosť o 18,28 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola tento týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2462 ochorení na 100.00 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť — 1625 ochorení na 100.000 obyvateľov — bola v okrese Považská Bystrica.



Z celkového počtu ochorení bolo 897 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla o 37,96 percenta. Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach stále platí v nemocniciach v Bojniciach, Handlovej a Partizánskom.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 31,8 %

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 10. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 31,8 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1678,8 chorého na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Renáta Kortišová z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla vo všetkých vekových skupinách, najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (mínus 44 percent) a v okrese Bytča (mínus 44 percent). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do piatich rokov (5056,7 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u dvoch percent chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Kortišová.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 790 hlásení, čo predstavuje 187,1 chorého na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 56,12 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali vo všetkých vekových skupinách, najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (mínus 66,65 percenta) a v okrese Bytča (mínus 75,7 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (528,35 chorého na 100.000 obyvateľov), doplnila Kortišová.



Vďaka prázdninám v Banskobystrickom kraji chorobnosť tento týždeň poklesla

Tretinový pokles akútnych respiračných ochorení (ARO) a viac ako 47-percentný pokles chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) zaznamenali v Banskobystrickom kraji odborníci počas prázdninového týždňa.



"Keď deti nie sú v kolektíve, takmer vždy sa to podpíše pod zníženie šírenia nákaz, ktoré sa prenášajú vzdušnou cestou. To, že deti nie sú v takom úzkom kontakte, sú doma, prípadne na zimných dovolenkách s rodičmi, má vždy pozitívny dosah na chorobnosť. Navyše, ak sú deti choré práve cez prázdniny, rodičia liečia ich ľahšie prechladnutia či akútny infekt aj v domácom prostredí bez návštevy lekára," skonštatovala v tejto súvislosti Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Zároveň dodala, že po opätovnom štarte vyučovacieho procesu očakávajú epidemiológovia prechodne opäť zvýšenú chorobnosť na ARO i CHPO.



Celkovo evidoval RÚVZ tento týždeň 7888 chorých na ARO, čo je chorobnosť 2226 osôb na 100.000 obyvateľov. CHPO sa vyskytli v 907 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 256 osôb na 100.000 obyvateľov.



Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Zvolen, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 1100 prípadov. Nasledujú Lučenec s 959 a Rimavská Sobota s 946 prípadmi. Ostatné okresy s výnimkou okresov Poltár a Krupina vykazujú chorobnosť na ARO medzi 200 až 600 prípadmi. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okresoch Lučenec, Brezno a Zvolen.



Z hľadiska veku postihujú ARO najviac skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, navlas rovnaký počet chorých je medzi najmenšími deťmi do piatich rokov a medzi deťmi vo veku šesť až 14 rokov. V sledovanom týždni sú s chorobnosťou na tom najlepšie adolescenti. Podobný trend je aj pri počte chorých na chrípku.