CHRÍPKA NA ÚSTUPE: Počet chorých klesol o 17,7 percenta

Bratislava 18. apríla (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 16. týždňa klesol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 17,7 percenta. Lekári podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR celkovo nahlásili 14.206 ochorení.



Najvyššiu chorobnosť zaznamenali lekári v Prešovskom a najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifiká chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v skupine detí do piatich rokov.



"Ochorenia hlásilo 48 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 percent všeobecných lekárov pre dospelých," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Najčastejšie ich hlásili lekári v Nitrianskom a najmenej v Bratislavskom kraji.



Priebeh ochorení bol komplikovaný u 516 osôb, čo predstavuje 2,1 percenta zo všetkých prípadov. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy, ktorých bolo 221. Ďalej sa vyskytlo 200 otitíd a 95 pneumónií.



Chrípka a chrípke podobné ochorenia postihli 1402 pacientov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 34,2 percenta. Najviac chorých na chrípku bolo podľa Mikasa v Trnavskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. Najviac pacientov bolo medzi mladými vo veku 15 až 19 rokov.



V 16. kalendárnom týždni 2019 boli takzvané "chrípkové prázdniny" v troch materských školách, po jednej v Trnavskom, Žilinskom a v Košickom kraji.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 24,3 %

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 16. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 24,3 percenta, čo predstavuje chorobnosť 1035,1 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla najmä vo vekovej skupine do päť rokov (mínus 33,4 percenta) a v okrese Kysucké Nové Mesto (mínus 43,8 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do piatich rokov (3142,3 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,8 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 216 hlásení, čo predstavuje 72,5 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 25,02 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine nad 60 rokov (mínus 48,63 percenta) a v okrese Ružomberok (mínus 84,1 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (272,15 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.