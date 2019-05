Lajčák odovzdal v Podgorici dva rozvojové granty

Na Očnej klinike Klinického centra Čiernej Hory slávnostne odhalil biomikroskopickú štrbinovú lampu, na ktorú SR prispela sumou 10.000 eur.

Podgorica 8. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v stredu počas svojej návštevy Čiernej Hory udelil v Podgorici v rámci slovenskej rozvojovej pomoci dva granty.



Na Očnej klinike Klinického centra Čiernej Hory slávnostne odhalil biomikroskopickú štrbinovú lampu, na ktorú SR prispela sumou 10.000 eur. Odovzdanie tohto daru označil minister zo svojho pohľadu za mimoriadne symbolické. Práve v tejto nemocnici daroval v roku 2006 krv po vážnej vlakovej havárii pri obci Bioče, pri ktorej zomrelo 47 ľudí a ďalších 200 utrpelo zranenia.



"Pred 13 rokmi, keď sme tu viedli rokovania o referende, túto krajinu postihlo veľké nešťastie, keď zlyhali brzdy vo vlaku, ktorý sa spúšťal z hôr a vykoľajil sa. Bola to národná tragédia. Keď som počul, že je nedostatok krvi, navštívil som nemocnicu a ponúkol som svoju krv. Oni to vnímali ako veľmi silné gesto, hoci ja som to naozaj považoval za prirodzený krok. Dnes ma veľmi príjemne prekvapili tým, že mi v nemocnici darovali album s fotografiami z tej mojej návštevy spred 13 rokov," uviedol Lajčák.



Minister v rámci slovenskej rozvojovej pomoci odovzdal aj príspevok v hodnote 10.000 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení gymnázia v meste Pljevlja.



Na Univerzite Čiernej Hory si Lajčák v stredu prevzal čestný doktorát. "Vnímam ako veľkú česť veľké vyznamenanie, ktoré si vysoko vážim," povedal na pôde univerzity.



Minister Lajčák, ktorý návštevou Podgorice začal ďalšiu etapu svojich ciest v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v regióne západného Balkánu, absolvoval v stredu taktiež rokovania s vysokými predstaviteľmi štátu. Diskusie s predsedom parlamentu Ivanom Brajovičom a predsedom vlády Duškom Markovičom sa zameriavali predovšetkým na hodnotenie pôsobenia misie OBSE v krajine: "Všetci hodnotia túto misiu veľmi vysoko. Vnímajú ju ako partnera. Ako niekoho, kto pomáha adresovať tie veci, ktoré Čierna Hora naozaj potrebuje."



Okrem stretnutí s najvyššími predstaviteľmi krajiny absolvoval šéf slovenskej diplomacie na pôde tamojšej misie OBSE v Podgorici rozhovory so zástupcami mimovládnych organizácií. Občiansku spoločnosť Čiernej Hory zhodnotil ako "veľmi živú, aktívnu a kritickú" a niektoré z výhrad, ktoré mu prezentovali, následne tlmočil na stretnutiach s predstaviteľmi štátu.



Lajčák svoju dvojdňovú návštevu Čiernej Hory ukončí v stredu popoludní a vráti sa na Slovensko. Išlo o jeho prvú cestu do krajín západobalkánskeho regiónu v rámci tohtoročného slovenského predsedníctva v OBSE.







osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká