Cifrová Ostrihoňová: S mladými voličmi treba hovoriť, nie sú ignoranti

Vysvetľovať mladým ľuďom význam eurovolieb je podľa Cifrovej Ostrihoňovej práve úlohou influencerov a osobností, ktorých mladí počúvajú.

Bratislava 12. mája (TASR) - Mladí voliči majú často pocit, že sa ich eurovoľby netýkajú, ale keď sa s nimi človek porozpráva, vedia zmeniť názor. Tvrdí to novinárka a influencerka Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá na sociálnych sieťach propaguje účasť na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Pripomína, že na predchádzajúcich voľbách do EP sa zúčastnilo len šesť percent ľudí od 18 do 24 rokov.



Veronika Cifrová Ostrihoňová hovorí, že mladí viac prežívajú napríklad parlamentné a prezidentské voľby, eurovoľbám príliš nerozumejú. "Ten systém, koľko kandidátov, z koľkých kandidátov, je pre nich jedna veľká neznáma," opisuje. Nemyslí si však, že by boli ignoranti. "Vidím na ich otázkach, že ich to zaujíma. Často ale nevedia, kde získať všetky odpovede," hovorí influencerka. Je presvedčená, že niekedy stačí len desaťminútový rozhovor alebo pár správ a mladý človek sa rozhodne, že voliť pôjde.



Vysvetľovať mladým ľuďom význam eurovolieb je podľa Cifrovej Ostrihoňovej práve úlohou influencerov a osobností, ktorých mladí počúvajú. Na svoje pôsobenie v kampani má prevažne pozitívne reakcie. Chváli, že často aj samotní mladí ľudia organizujú stretnutia s osobnosťami, ktoré môžu napríklad ich spolužiakom eurovoľby priblížiť. "Som relatívne pozitívne prekvapená a verím, že tento rok bude účasť vyššia, ako bola pred piatimi rokmi," konštatovala.



Spoluprácu s influencermi si pochvaľuje aj Dionýz Hochel z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Mladí ľudia podľa neho často nesledujú správy, nečítajú noviny, ale sú silne prepojení cez sociálne siete. Viaceré prieskumy tiež podľa jeho slov ukazujú, že aj keď účasť bude pravdepodobne vyššia ako pred piatimi rokmi, veľa mladých ľudí voliť nepôjde. "O to viac si vážime pomoc influencerov a youtuberov," poznamenal.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.