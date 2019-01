Cigániková chce kvôli neurochirurgii mimoriadne zasadnutie výboru

Lekári aj sestry upozornili v liste napríklad na to, že na Neurochirurgickej klinike akademika L. Dérera v súčasnosti funguje len jeden operačný stôl.

Bratislava 14. januára (TASR) – Členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS) chce pre situáciu na neurochirurgii na bratislavských Kramároch iniciovať mimoriadne zasadnutie výboru. Opozičná poslankyňa to oznámila v pondelok na brífingu.



Lekári a zdravotné sestry v liste adresovanom poslancom Národnej rady (NR) SR hovoria o "možnom kolapse" spôsobenom najmä nedostatkom zdravotníckej techniky. Problém vidia aj v možnom nedostatku pracovného personálu, v prípade otvorenia ďalšieho neurochirurgického centra. "Komu toto vyhovuje? Evidentne ani lekárom, ani sestrám, ani pacientom tento stav nevyhovuje. Prípad je veľmi čerstvý, ale treba ho podrobne analyzovať a sledovať. Preto budem iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia zdravotníckeho výboru za účasti všetkých strán, kde si vypočujeme ich postoje," uviedla Cigániková.



Lekári aj sestry upozornili v liste napríklad na to, že na Neurochirurgickej klinike akademika L. Dérera v súčasnosti funguje len jeden operačný stôl. Na normálny chod kliniky majú byť potrebné tri stoly. "Približne pred dvoma týždňami sa nám naraz pokazili dva z troch operačných stolov, tieto stoly majú viac ako 20 rokov, čo je pre prevádzku našej kliniky doslova katastrofálna situácia," uvádzajú. Podpísaní tiež tvrdia, že žiadali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) o stretnutie, no "nebolo ponúknuté žiadne riešenie zúfalej situácie".



"Myslím si, že keď sa bavíme o základnom vybavení, je na mieste otázka, prečo ministerstvo (zdravotníctva) a vedenie nemocnice doteraz nekonali... Naozaj hrozí kolaps kliniky na Kramároch. Na miesto toho, aby bola táto dosaturovaná, tak sa personálom a vybavením ide zásobovať nová, ešte neexistujúca klinika," zdôraznila Cigániková.



Na situáciu reagoval aj predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS). Ten má právomoc mimoriadne zasadnutie výboru zvolať. Pre TASR uviedol, že o probléme vie. Podľa jeho názoru by však mali tento problém riešiť vedenie UNB a Ministerstvo zdravotníctva SR. Ako však dodal, na situácii mu záleží, preto má naplánované stretnutie s ministerkou zdravotníctva.