Počas Nedele Dobrého pastiera otvoria svoje brány kňazské semináre

Bratislava 11. mája (TASR) – Počas Nedele Dobrého pastiera, ktorú budú veriaci sláviť 12. mája, otvoria svoje brány kňazské semináre vo viacerých mestách na Slovensku. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).



V priestoroch Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave sa program začne v nedeľu latinskou svätou omšou o 9.00 h v Katedrále svätého Martina. Po nej sa spoločne presunú všetci do priestorov seminára, kde bude program pokračovať diskusiou, prehliadkou a zavŕši sa modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.



Svoje brány otvorí aj Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Program sa začne slávnostnou svätou omšou v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho o 11:00 h, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Po svätej omši bude možnosť navštíviť seminárne priestory a nahliadnuť do každodenného života bohoslovcov.



"Veľmi radi odpovieme na všetky zvedavé otázky a prevedieme návštevníkov aj zákutiami seminára, do ktorých sa bežne nedostanú," povedal jeden z bohoslovcov Tibor Chromč. O 15:00 h sa začne hlavný program modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v Aule sv. Košických mučeníkov. Po nej je pripravený kultúrny program. Súčasťou tohto programu bude aj tombola.



Počas dňa bude pre deti k dispozícii detský kútik. Spoločné slávenie zakončia slávnostnými kanonickými vešperami o 17:30 h v seminárnom kostole, ktoré sa budú modliť kanonici Košickej arcidiecézy.



Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pripravil program na sobotu, ktorý sa začne o 10:00 h svätou omšou. O hodinu neskôr sa pre verejnosť otvoria brány seminára. Bohoslovci si pre návštevníkov pripravili program spojený s prehliadkou priestorov, kde sa pripravujú na svoju budúcu kňazskú službu.



Svoje priestory verejnosti otvoria aj v Kňazskom semináre biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Program sa začne o 9:00 h svätou omšou v Katedrále sv. Martina a pokračovať bude programom v aule, obedom, prehliadkou katedrály a korunkou k Božiemu milosrdenstvu.