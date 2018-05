Svätodušné sviatky evanjelikov vyzývajú vo vieru Ježišových zasľúbení

V evanjelických kostoloch v nedeľu počas slávnostných služieb Božích čítajú Pastiersky list Zboru biskupov ECAV určený na dnešnú Prvú slávnosť svätodušnú.

Bratislava 20. mája (TASR) - Svätodušné sviatky pripomínajú veriacim Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku nielen narodeniny cirkvi, ale ich zároveň vyzývajú, aby verili Ježišovým zasľúbeniam, podobne ako sa to uvádza v Evanjeliu podľa Jána. V evanjelických kostoloch v nedeľu počas slávnostných služieb Božích čítajú Pastiersky list Zboru biskupov ECAV určený na dnešnú Prvú slávnosť svätodušnú.



"Sú udalosti, ktoré sa hlboko zapísali do ľudských dejín. Medzi ne nepochybne patrí aj zoslanie Ducha Svätého a vznik kresťanskej cirkvi," píše sa v liste, ktorý veriacim adresovali generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda a biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol. Pripomenuli, že na desiaty deň po vstúpení Ježiša Krista na nebo Duch Svätý naplnil všetkých učeníkov. "Dal im skutočnú múdrosť a odvahu naplno svedčiť o Pánovi Ježišovi. Odvtedy ich možno nazývať apoštolmi, teda Božími poslami a svedkami Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia, ktorí ich počuli, zatúžili stať sa tiež kresťanmi a nasledovníkmi Pána Ježiša. To, že učeníci dokázali niesť evanjelium a konať nezištne dobré skutky, spôsoboval vtedy a aj dnes spôsobuje pri verných nasledovníkoch Pána Ježiša Duch Svätý," uvádza sa ďalej v liste.



"Ak ako kresťania máme veriť a svedčiť o Pánovi Ježišovi ostatným, musíme byť sami touto živou vierou zapálení. Nemôžeme sa dať ničím a nikým znechutiť, ale prosme v každodenných modlitbách o Radcu – Ducha Svätého, ktorý nám ukáže, ako máme svedčiť o Kristovi, vedie nás k pokániu, učí nás navzájom si odpúšťať, nezištne konať skutky lásky a milosrdenstva," uvádzajú biskupi s tým, že je potrebné veriť v Pána Ježiša Krista a spoznávať jeho vôľu skrze každodenné čítania Biblie. Zároveň tvrdia, že ak budú veriaci v modlitbách prosiť o Radcu Ducha Svätého, potom dokážu zapáliť vieru aj v ostatných. "Potom aj spoločnosť, v ktorej žijeme, bude pozitívne ovplyvnená kresťanským životom, a tým sa z nej stane slušná spoločnosť v tom pravom slova zmysle," doplnili biskupi.



Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších kresťanských cirkví slávia v nedeľu, 50 dní po Veľkej noci, Svätodušné sviatky. Sú to tretie najvýznamnejšie sviatky po Vianociach a Veľkej noci. Známe sú aj pod názvom Turíce, Letnice a v gréčtine sa nazývajú Pentecoste.