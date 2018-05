Veriaci budú od tohto roku sláviť sviatok Panny Márie, Matky cirkvi

Nový mariánsky sviatok sa bude sláviť v pondelok po Turícach, doteraz bol tradične označovaný ako svätodušný pondelok. V roku 2018 pripadá na 21. mája.

Bratislava/Vatikán 21. mája (TASR) - Od roku 2018 sa bude v celej rímskokatolíckej cirkvi sláviť povinná liturgická spomienka Panny Márie, Matky cirkvi. Nový mariánsky sviatok sa bude sláviť v pondelok po Turícach, doteraz bol tradične označovaný ako svätodušný pondelok. V roku 2018 pripadá na 21. mája. Sviatok Panny Márie, Matky cirkvi ustanovila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom zverejneným 3. marca 2018 s podpisom prefekta Roberta Saraha z 11. februára 2018 na sviatok Panny Márie Lurdskej.



O tejto úcte vo svojich dielach hovoril už sv. Augustín aj sv. Lev Veľký, pripomína dekrét. V novodobej histórii cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, keď blahoslavený Pavol VI. na záver tretieho zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil Blahoslavenú Pannu Máriu za "Matku cirkvi, čiže celého kresťanského ľudu, tak veriacich ako aj pastierov, ktorí ju volajú najmilovanejšia Matka."



Dekrét pripomína aj ďalšie významné roky počnúc Svätým rokom zmierenia (1975), v ktorom Vatikán ponúkol votívnu svätú omšu ku cti Blahoslavenej Márii, Matky cirkvi. Jej text bol v tom období vložený do Rímskeho misála. O päť rokov neskôr bola invokácia "Matka cirkvi" pridaná do Loretánskych litánií a v roku 1986 boli publikované ďalšie omšové formuláre ku cti Panny Márie.



Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah vysvetlil výber termínu liturgického dňa v tesnej blízkosti Turíc nasledovne: "Pri zvážení dôležitosti tajomstva duchovného materstva Márie, ktorá sa počnúc očakávaním Ducha Svätého na Turíce (porov. Sk 1, 14) nikdy neprestala matersky starať o cirkev putujúcu v čase, pápež František ustanovil, že v pondelok po Zoslaní Ducha Svätého bude spomienka Panny Márie, Matky cirkvi záväzná pre celú katolícku cirkev rímskeho obradu. Je zrejmé prepojenie medzi turíčnou vitalitou cirkvi a materskou starostlivosťou Márie voči nej."



Kardinál Robert Sarah vyjadril želanie, aby táto povinná spomienka pomáhala veriacim hlbšie prežívať vieru.



Cieľom je zdôrazniť duchovné materstvo Panny Márie

Pápež František sa po sviatku zoslania Ducha Svätého na nasledujúci deň, teda na Turíčny pondelok, rozhodol zaradiť sviatok, ktorý má pripomínať materinskú starostlivosť Panny Márie o cirkev. "V povedomí veriacich je toto materstvo už odpradávna, písali o ňom napríklad svätý Augustín alebo svätý Lev Veľký," poznamenal hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara. Zároveň pripomenul, že slávnostne vyhlásil Pannu Máriu za Matku cirkvi blahoslavený pápež Pavol VI., a to 21. novembra 1964.



"Svätý pápež Ján Pavol II. dovolil zaradenie tejto liturgickej spomienky do miestnych kalendárov niektorých krajín, napríklad Poľsko a Argentína už daný sviatok slávia dávnejšie. Pápež František ho teraz urobil záväzným pre celú cirkev," poznamenal Kramara.