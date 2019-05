Čižnár obnovil stíhanie ohľadom subvenčného podvodu v kauze Čistý deň

Zastavenie prípadu vyšetrovateľom považuje generálny prokurátor SR za predčasné.

Bratislava 27. mája (TASR) – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár obnovil trestné stíhanie v prípade subvenčného podvodu v kauze Čistý deň. Zastavenie prípadu vyšetrovateľom považuje za predčasné. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.



Dôvodom na obnovenie trestného stíhania je podľa prokuratúry "arbitrárnosť odôvodnenia uznesenia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania, čím je považované toto uznesenie o zastavení trestného stíhania za nepreskúmateľné". Ako ďalší dôvod uvádza Predajňová aj názor prokuratúry, že zastavenie trestného stíhania bolo predčasne vydané. Spolu so zrušením daného uznesenia uložil Čižnár vyšetrovateľovi povinnosť, aby vo veci znova konal a rozhodol.



Na správu reagovala pozitívne poslankyňa NR SR Natália Blahová (SaS), ktorá v danej veci podávala trestné oznámenie v roku 2017 z dôvodu, že mala k dispozícii informácie, ktoré ju viedli k podozreniu, že zariadenie Čistý deň uvádzalo do omylu rôzne inštitúcie, od ktorých čerpalo dotácie a finančné príspevky. "Píše sa rok 2019 a kauza ešte stále nie je uzavretá. No teší ma, že generálna prokuratúra sa k tomu postavila poctivo," dodala Blahová.