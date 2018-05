Členovia celoslovenskej Rady KDH rokovali o voľbách a novom dokumente

Členovia sa zaoberali aj schvaľovaním potenciálnych kandidátov do komunálnych volieb.

Mýto pod Ďumbierom 26. mája (TASR) – Komunálnym voľbám, podpore malých farmárov a príprave programového dokumentu s názvom Oslava rodiny bolo venované zasadnutie celoslovenskej Rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré sa v sobotu konalo v Mýte pod Ďumbierom v okrese Brezno. Na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady o tom informoval jeho predseda Alojz Hlina.



„O mesiac pripravujeme zásadnú programovú konferenciu, kde budeme schvaľovať dokument Oslava rodiny. Riešili sme aj záležitosti, ktoré sa týkajú vnútorného chodu strany. Podarilo sa nám napríklad prijať dohodu, akým spôsobom sa budú tvoriť kandidátky pre eurovoľby a parlamentné voľby,“ priblížil Hlina.



Členovia sa ďalej zaoberali schvaľovaním potenciálnych kandidátov do komunálnych volieb. „Hľadáme kandidátov vo všetkých bezmála 3000 mestách a obciach na Slovensku. Sme pripravení na spoluprácu, odporúčame všetkým našim štruktúram spolupracovať s opozičnými stredopravými politickými subjektmi a neodporúčame spolupracovať so stranami Smer a Ľudová strana Naše Slovensko,“ uviedol podpredseda hnutia Peter Bobula.



Doplnil, že tiež schválili kandidátov na primátorov dvoch krajských miest. „V Nitre bude naším kandidátom na primátora súčasný viceprimátor Ján Vančo a v hlavnom meste Bratislava bude našou kandidátkou Caroline Lišková,“ konkretizoval podpredseda.



Ako pokračoval europoslanec za KDH Ivan Štefanec, Rada prijala i uznesenie na podporu malých poľnohospodárov. „Súčasná situácia je naozaj veľmi znepokojujúca. Predovšetkým malí farmári sa nevedia domôcť spravodlivosti,“ konštatoval Štefanec, podľa ktorého je to neúnosné. „Sú perzekvovaní a znevýhodňovaní na úkor veľkých organizovaných skupín. KDH urobí všetko pre to, aby malí farmári na svojej pôde mohli slobodne podnikať,“ dodal.