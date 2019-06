Členovia projektu Nájdi v sebe vedca mapovali záujem žiakov o vedu

Projekt Nájdi v sebe vedca tretí rok organizovali vedci zo šiestich ústavov SAV.

Bratislava 23. júna (TASR) - Materiálových vedcov, chemikov, ale aj farmakológov či psychológov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) navštívili už stovky žiakov, aby sa o vede dozvedeli viac priamo v praxi. Členovia projektu Nájdi v sebe vedca v spolupráci s občianskym združením All4Science sa rozhodli zmapovať záujem o vedu na Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"O potrebe rozvíjať záujem o vedu svedčia aj výsledky testovania PISA, ktoré poukazujú na klesajúcu vedeckú gramotnosť našich žiakov, ktorá sa nachádza pod priemerom EÚ. Testovanie vedeckej gramotnosti PISA nie je zamerané na overovanie definícií, ale skôr na schopnosť vedecky vysvetľovať fenomény, hodnotiť a navrhovať metódy bádania, či interpretovať a evidovať dáta," povedal Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV s tým, že všetko sú to oblasti, v ktorých žiaci zlyhávajú napriek tomu, že majú porovnateľné množstvo poznatkov.



Z dotazníka spokojnosti vyplýva, že žiaci druhého stupňa základnej školy vnímajú vedu pozitívne a viac ako 90 percent respondentov hodnotilo návštevu ústavov SAV za veľmi alebo skôr zaujímavú, pričom pre väčšinu opýtaných boli prezentované témy zrozumiteľné a návšteva splnila ich očakávania. Len pre 1,7 percenta opýtaných bola prezentácia ústavov SAV nezaujímavá. "Veľmi vyrovnané sú názory na výber budúceho povolania. Viac ako 40 percent detí by nechcelo vykonávať prácu vedca, naopak 29,3 percenta žiakov deklaruje, že by si vedeli predstaviť prácu vedca a nerozhodnutých je asi 29,3 percent opýtaných," povedala Vladimíra Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.



Na záver mali žiaci napísať, čo im v škole chýba a ako by obohatili vyučovacie hodiny. Až 67 percent žiakov navrhuje vyučovanie hravou formou s prvkami experimentovania a zážitkového vzdelávania s komplexným myslením, päť percent žiakov by chcelo viac samostatnej práce na projektoch, desať percent by vymenilo učiteľa a pre 13 percent je systém, v ktorom sa učia, vyhovujúci.



Projekt Nájdi v sebe vedca tretí rok organizovali vedci zo šiestich ústavov SAV. Zapojilo sa do neho spolu približne 530 žiakov, pričom ide celkovo o asi 1050 návštev na pôde SAV. Hlavným cieľom projektu je priviesť žiakov druhého stupňa základných škôl k vede a nadchnúť ich pre ňu.