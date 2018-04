Členovia Vlasteneckej iniciatívy Slovenska varovali pred prevratom

Organizátorom podujatia bol podpredseda mimoparlamentnej KSS Jalal Suleiman. Na pódiu vystúpili aj jeho stranícky šéf J. Hrdlička, expolitik J. Čarnogurský, ale aj nezaradený poslanec NR SR P. Marček.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenská republika čelí v týchto týždňoch pokusu o prevrat, ktorý treba odmietnuť. Tvrdia to predstavitelia Vlasteneckej iniciatívy Slovenska, ktorí zorganizovali zhromaždenie pod názvom My sme tu doma. Na bratislavské Hviezdoslavovo námestie prišlo asi 120 ľudí.



Organizátorom podujatia bol podpredseda mimoparlamentnej KSS Jalal Suleiman. Na pódiu vystúpili aj jeho stranícky šéf Jozef Hrdlička, expolitik Ján Čarnogurský, ale aj nezaradený poslanec NR SR Peter Marček. "Oslabovanie slovenskej vlády a vôbec slovenskej štátnej moci pokračuje. Nevolil som žiadnu stranu súčasnej vládnej koalície, ale inú vládu v súčasnosti na Slovensku nevidím. Preto som proti demonštráciám mládeže, za ktorými vidím manipuláciu. Preto sa zúčastňujem zhromaždenia občanov s alternatívnym postojom k súčasnej situácii," uviedol Čarnogurský.



Organizátori varujú pred prevratom, ktorý odmietajú z princípu. Odmietajú aj zasahovanie prezidenta republiky do exekutívy tak, "že diktuje vláde, ako sa má správať vo veci ruských diplomatov", odmietajú správanie sa mainstreamových médií, "ktoré informujú tendenčne a jednostranne", odmietajú korupciu a klientelizmus a dožadujú sa riadnej kontroly nad financovaním neziskoviek zo zahraničia.